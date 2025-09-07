Emeklilere soruldu: Erdoğan'ı endişelendirecek anket

ORC Araştırma, 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte 45 yaş üzere bin 750 emekli yurttaş ile yüz yüze gerçekleştirdiği bir anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette emekli yurttaşlara üç kritik soru soruldu.

Buna göre sorular, "Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?", "Emekli maaşınızdan başka ek geliriniz var mı?", "Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?", "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" şeklinde oldu.

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli görüyorum" yanıtını verirken yüzde 77,3'ü ise hükümet politikalarını "Yetersiz" gördüğünü belirtti.

Emeklilerin yüzde 75,5'i ise ay sonunu zor getirdiğini ya da geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı.

Ankete göre, emeklilerin yüzde 34,2'si CHP'yi desteklediğini açıklarken yüzde 29,1 AKP'ye oy vereceğini ifade etti.

İşte anket sonuçları: