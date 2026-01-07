Emekliliği reddedilen kişi, SGK İl Müdürlüğü avukatını tabancayla vurarak öldürdü

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.’nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi.

H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat’a ateş açtı.

TESLİM OLDU

Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, 2 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen Polat’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.