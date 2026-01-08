Reha Muhtar’ın yalısına icrai haciz şerhi

Reha Muhtar’ın eski eşi ve oyuncu Deniz Uğur Gülener lehine sonuçlanan yargılama kapsamında, avukatı Feyza Altun adına hükmedilen 90 bin 205 lira 10 kuruş tutarındaki vekâlet ücretinin ödenmemesi üzerine icra takibi başlatıldı.

İstanbul Anadolu 12. İcra Dairesi’nin kararına göre; Muhtar adına kayıtlı İstanbul Sarıyer ilçesindeki yalının hissesi üzerine “icrai haciz” şerhi işlendi. Kararda, “Kayıt edilen borçtan dolayı borçlunun adına kayıtlı olması halinde aşağıda bilgileri verilen taşınmazlardaki hissesi üzerine belirtilen şerhin eklenmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.

Şerh işlemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıyla tapu kayıtlarına yansıtıldı. Şerh, borcun ödenmemesi halinde taşınmazlar üzerindeki tasarrufları kısıtlayacak nitelik taşıyor.

Muhtar’ın söz konusu yalısını geçen yıl 20 milyon dolara (yaklaşık 830 milyon TL) satışa çıkardığı daha önce kamuoyuna yansımıştı. 2000 yılında yaklaşık 4,5 milyon dolara aldığı yalı, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Muhtar’ın satış kararı, geçmişte Uğur ile mal paylaşımı ve velayet konularında yaşanan hukuki çekişmeler ve aile içi anlaşmazlıklarla ilişkilendirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Deniz Uğur Gülenar’ın, ikiz çocuklarının velayetini almak için gazeteci Reha Muhtar’a açtığı davada 31 Ekim 2025’te karar çıktı.

Mahkeme, ikiz çocuklar P.D.M ve M.D.M’nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınarak anneleri Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti.

İstanbul Adliyesi 14. Aile Mahkemesi, Muhtar ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü’nde saat 10.00 ile 18.00 arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.

Öte yandan Deniz Uğur Gülener'in avukatı Feyza Altun'un vekalet ücretinin de Reha Muhtar tarafından ödenmesin karar verildi.