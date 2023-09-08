Emeklilikteki yeni sistemi SGK Uzmanı Ali Tezel anlattı: 'Kıdem tazminatı 60 yaşında alınabilecek'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:12

Ekonomiye ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024-2026 dönemini kapsayan üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Planda yer alan bilgiye göre emeklilikte yeni “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” geliyor. SGK Uzmanı Ali Tezel, sistemin ayrıntılarını Cumhuriyet TV’de anlattı.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) çalışanların, işverenleri tarafından BES'e dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik katılım sistemi, 2017 yılında başlamıştı. Buna göre, tüm çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesilerek, BES'e aktarılıyor çalışan isterse sistemde kalarak, tasarruf ediyor; istemezse de sistemden ayrılıyordu.

KIDEM TAZMİNATI 60 YAŞINDA ALINABİLECEK

Yeni sistemin BES ile benzerliğini tek tek böyle anlattı:

"Tamamlayıcı emekli sisteminin iki bölümü var. Şuanki bireysel emeklilik sistemi bir emeklilik değil yatırım sistemi. Şimdiki Emekli SSK Bağ-Kur gibi ‘al sana maaş, ölünceye kadar ayda şu kadar para’ diye bir sistem yok.

Orta Vadeli Plan’da 2024 yılı içinde bireysel emeklilik sistemine benzer bir şekilde kıdem tazminatı fonun oluşturacaklar, parayı da oradan alacağız ama 60 yaşında.

Şu anki gibi bir iş yerinde bir yılı doldurunca kıdem tazminatını alırken o sistemde alamayacaksın.

60 yaşına gelip sosyal güvenlik sisteminden emekli olunca alacaksın.

60 yaşına gelmemişsen, bir ev, araba alacaksan, evleneceksen fonda biriken paranın yarısını bir defaya mahsus olmak üzere alma hakkın var geri kalan yarısını da 60 yaşına gelip sosyal güvenlik sisteminden emekli olunca alabileceksin.

Para fonda olduğu için iş değişikliği olsa bile her iş veren oraya çalıştırdığı her ay için yüzde 8.33 oranında prim ödeyecek ama iş değiştirsen bile emeklilik yaşın gelmeden orada bireken kıdemlerini alamayacaksın.

Sistemden çıkış şartları iş değiştirmek ve emekli olmak ama şiten çıkınca para alamıyorsun.

Şu anki sistemdeyse işten çıkınca para alabiliyorsun. İstifa edilirse de kıdem tazminatı fonuna para ödenmeye devam edilecek.

İş yerinde herhangi bir tacizde tazminatsız işten atılma durumu vardı. Yeni sistemde ise zaten tazminattan her ay fona ödendiği için ne olursa olsun ilerde fondaki paranı alabileceksin.

İşveren her ay çalışanın maaşından keserek fona para yatırmak ve devlet de ona katkı sağlamak zorunda. Burada amaç, devletin bütçe açığını kapatmak"

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 40 BİN TL OLABİLİR”

Ayrıca, OVP'deki enflasyon tahminlerine göre memur ve memur emeklileri maaşları değişti. Yeni maaş zammı tahminine ilişkin Tezel, “Memurlarla yapılan toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında yüzde 10 olmak üzere 2024 yılı için zam öngörmüşlerdi. Açıklanan Orta Vadeli Plan da enflasyonun yüze 65 olmasını öngörüyor. Bu oranlar yüzde 65 enflasyonun altında kalacağı için onlara da ocak ayında enflasyon farkları verilecek. Bu doğrultuda en düşük memur maaşının 40 bin TL, en düşük emekli maaşının da 34 bin TL olması bekleniyor. Geçen ay itibariyle TÜİK sorunu da ortadan kalkıyor gibi. TÜİK gerçeğe doğru gidiyor. TÜİK gerçek rakamları açıklamaya devam ederse enflasyon yüzde 100’e yaklaşır” açıklamasında bulundu