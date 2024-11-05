EMEP, ‘2025 Bütçe Raporu’nu yayımladı: Sermayeden alınmayacak vergi 3 trilyon liranın üzerinde!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:18

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:46

Emek Partisi (EMEP) Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan 2025 Yılı Bütçesi ve son dönemdeki siyasal gelişmelerle ilgili olarak İstanbul İl Merkezi’ne bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti’ye atanan kayyumlara tepki gösterdi. Meclis’te görüşülmeye başlanan bütçe görüşmeleri hakkında hazırladıkları ‘2025 Bütçe Raporu Sömürü ve Savaş Bütçesi, Kemer ve Boğaz Sıkma Planı’ isimli raporu kamuoyuna duyuran Aslan, alım gücünün düşürüleceğini ve iktidarın hedefinden emekçilerden daha çok vergi alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Raporda, iktidarın yüzde 46,5 vergi geliri artışı beklendiğine vurgu yapıldı. Verginin büyük bir kısmının emekçilerden alındığına dikkat çekilen raporda, “Şirketlerin, bankaların kârlarından ödedikleri kurumlar vergisinin, toplam vergi gelirleri içindeki payı sadece yüzde 12,78” dendi.

EMEKÇİNİN YÜKÜ ARTACAK

Dolaylı vergi yükünün de emekçilerin üzerinde olduğuna dikkat çekilen raporda, “Şirketlerin, masraf gösterip vergiden düştüğü için, doğru dürüst ödemediği KDV yüzde 32’lik paya sahip olacak. Tüketim üzerinden alınan ve halkın harcamaları üzerinde ciddi bir yük oluşturan katma değer vergisi hedefi 3.6 trilyon lira. Özel tüketim vergisi (ÖTV) ise 2.1 trilyon lira, payı yüzde 19. Mülkiyet ve servet üzerindeki alınan vergilerin oranı ise toplam vergi gelirleri içerisinde yüzde 1 civarında. 2025’te bir ailenin aylık vergi yükü ortalama 43 bin TL olarak hesaplanıyor” ifadeleri kullanıldı.

FAİZDE YÜZDE 55’LİK ARTIŞ

Bütçede faiz giderlerinin 1 trilyon 950 milyar olarak hedeflendiğine dikkat çekilerek, “İçinde bulunduğumuz yıl iç ve dış borç faizleri için 1 trilyon 254 milyar lira ayrılmıştı. Buna göre önümüzdeki yıl faiz ödemelerinde yüzde 55’lik artış öngörülüyor. 2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 39 ama faiz ödemesi artışı yüzde 55. Kamusal hizmetler yerine sermayedarların borçlarına ödenecek tutar artırılıyor. Faiz ödemesi, sosyal yardım ve desteklere ayrılan 651 milyar liralık bütçenin neredeyse üç katı. 2025’te faiz giderlerine ayrılan yüksek pay, 1 trilyon 930 milyar liralık bütçe açığı ile birlikte düşünüldüğünde, kamusal hizmetlerde ciddi kaynak daralması anlamına geliyor. Bu durumun eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yeterince yararlanamayan emekçiler için ağır sonuçlar doğurması kaçınılmaz” dendi.

3 TRİLYON LİRA SERMAYEYE KALACAK

Emekçinin geliri baskılanıp, vergi yükü artarken 2025 bütçesine göre şirketlerden alınması gereken vergilerden vazgeçileceğine vurgu yapılan raporda, “Muafiyet, istisna, teşvik gibi adlarla alınmayacak verginin toplamı 3 trilyon liranın üzerinde. Hükümetin vazgeçmeyi planlandığı bu gelirin 810 milyarı asgari ücretliden alınmayacak tutar. 259 milyar TL’lik kısmı eğitim, sağlık ve sosyal amaçlarla engellilere, yaşlılara, şehit dul ve yetimlere sağlanan destekler” ifadeleri yer aldı.

BÜTÇE ŞİRKETLERE AKACAK

Şirketlere ayrılan bütçe ise şu ifadelerle sıralandı: “536 milyar TL’lik yatırım teşviki, 877 milyar lira istihdamın teşviki için prim desteği, 147 milyar lira AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşviki, 817 milyar TL yatırım ortaklıkları ve fonları aracılığıyla yatırımların artırılması teşviki, altyapı, enerji, ulaştırma ve diğer kalemler için ise 169 milyar TL… Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) olarak bilinen projelerin bütçeye olan yükü 2025’te büyüyerek artmaya devam edecek. 2025 yılında bütçeden KÖİ projeleri çerçevesinde köprüler, otoyollar ve Avrasya Tüneli ile yap-kirala-devret modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine toplam 202.3 milyar lira ödenmesi öngörülüyor. 2017 yılından 2024 yılı sonuna kadar 187.5 milyar lira ‘garanti ödeme’ yapılmış olacak bu projelere önümüzdeki üç yılda ödenecek garanti ödeme tutarının en az 678 milyar lira olması bekleniyor.”

AKP DÖNEMİNDE YAPILANLAR İLE KIYASLAMA!

AKP iktidarında her fırsatta yapılmasından övgü ilen söz edilen projelerin maliyetleri ise şöyle:

Marmaray: 1.7 milyar dolar 58.395.000.000 TL

Avrasya Tüneli: 1.245 milyar dolar - 42.765.750.000 TL

İstanbul Havalimanı:10.25 milyar Euro - 384.067.500.000 TL

3 trilyon TL ile bu projelerden kaç adet yapılabileceği ise şu şekilde oluyor:

Marmaray: 51.37 adet

Avrasya Tüneli: 70.14 adet

İstanbul Havalimanı: 7.81 adet

(dolar kuru: 34.35 - Euro kuru: 37.47 olarak hesaplanmıştır.)