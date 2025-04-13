EMEP köylülerle Meclis’te buluştu

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Rize ve Artvin’den çay üreticileri, Ordu’dan fındık üreticileri, Suluova’dan besiciler, Amasya’dan buğday ve arpa üreticileri, Merzifon’dan ayçiçeği üreticileri, Polatlı’dan mısır ve soğan üreticileri, Bursa’dan zeytin üreticileri, Malatya’dan kayısı üreticileri, Tunceli’den küçükbaş üreticileri, Mersin’den narenciye üreticileri, Balıkesir’den arıcılar ve Afyon’dan köylülerin katıldığı toplantıda üretici köylülerin sorunları konuşuldu.

Köylülerin toplantıda söz alarak, iktidarın tarım politikalarının üretici köylülere yansımaları ve sorunlarına ilişkin aktardıklarından öne çıkanlar şöyle: “Fındık üreticileri kendi topraklarında marabalık yapıyor”, “Hayvanları yok edip ithalata bağımlı kıldılar”, “Şeker pancarını mısır şurubu üreten şirketler için bitirdiler”, “Tüccarlar elinde köleleştik”, “Afrin operasyonundan sonra zeytinyağı Afrin’den gelmeye başladı”, “Masraflar ve ithalat arttı, gelir düştü.