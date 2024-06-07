Emine Cin'i sokak ortasında katletmişti: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:44

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:44

İstanbul Fatih, Yedikule Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de, şiddet uyguladığı iddiasıyla kendisinden 5 kez şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran bir çocuk annesi 34 yaşındaki Emine Cin'i sokak ortasında katleden Levent Cin'in yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Levent Cin, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Aile Bakanlığı ile sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Bakanlık avukatı, mütalaada sanığın lehine olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Suçun haksız tahrik altında işlendiğine dair somut bir delil bulunmamaktadır. Herhengi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TESADÜFEN OLDU"

Sanık Levent Cin, mütalaaya karşı beyanında yazılı savunma yaptığını belirterek, "Tesadüfen bu olay başıma geldi. Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim" dedi.

Sanık Levent Cin, karardan önceki son sözünde, "Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydır" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Levent Cin'i, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan, cezada hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.