Emine Ülker Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü grup toplantısında partiye katıldı. Emine Ülker Tarhan'ın hayatı ve siyasi kariyeri de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Emine Ülker Tarhan kimdir? Emine Ülker Tarhan kaç yaşında, nereli?

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR?

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. Girit göçmeni babasının adı Ali, annesinin adı Halise’dir. Lise yıllarında lisanslı hentbol ve basketbol oyuncusu oldu. 1981 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1986 yılında bitirdi.

Meslek Hayatı

Tarhan bir süre serbest avukatlık yaptı, ardından kamu avukatlığı görevinde bulundu. 1994 yılında hâkimlik mesleğine geçti ve İslahiye’de başladığı görevini Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sürdürdü. 2001-2011 yılları arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde tetkik hâkimi olarak çalıştı. 2007 yılında “Hakaret ve Tehdit Suçları” adlı kitabı yayımlandı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesi oldu; birliğin Genel Sekreterliği ve 15 Kasım 2009-10 Mart 2011 tarihleri arasında başkanlık görevlerini yürüttü.

Siyasi Kariyeri

Tarhan, milletvekili aday adayı olmak için 2011 yılında hâkimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından istifa etti. 12 Haziran 2011 seçimlerinde TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011-26 Haziran 2013 tarihleri arasında CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.

2014 yılında Beni Susturabilecek Tek Şey adlı kitabı yayımlandı. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP’nin ortak adayı yapılması sonrası CHP yönetimine eleştirilerde bulundu ve 31 Ekim 2014 tarihinde CHP’den istifa etti.

İki hafta sonra, 14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi’ni kurdu. Parti, 2015 Haziran seçimlerinde yüzde 0,06 oy aldıktan sonra 12 Aralık 2015 tarihinde feshedildi.

Özel Yaşamı

Öğrencilik yıllarında sınıf arkadaşı Mehmet Umur Tarhan ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

EMİNE ÜLKER TARHAN CHP'YE DÖNDÜ

Emine Ülker Tarhan, yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geri döndü ve CHP’nin bugünkü grup toplantısında partiye katıldı. CHP lideri Özgür Özel, Tarhan’ı kürsüye davet ederek tanıttı ve Tarhan’ın rozetini taktı.