Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım nedeniyle seferlere düzenleme

Yayınlanma: 23.06.2024 - 22:25

Güncelleme: 23.06.2024 - 22:25

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda hat bakım çalışmaları nedeniyle 23 Haziran Pazar günü seferler saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılacaktır. Saat 23.00'ten 00.00’a kadar Üniversite-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."