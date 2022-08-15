Meteoroloji'den 22 il için kuvvetli sağanak uyarısı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli, Antalya, Isparta, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde, yarın bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Kütahya çevreleri ile yarın Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 31°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile yarın Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin, yarın bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 35°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Düzce çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Sinop hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklenmiyor.

BOLU 16°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 17°C, 30°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 20°C, 33°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 33°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık