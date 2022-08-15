Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:13
<p>Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte deniz kahverengiye büründü. Bir saat boyunca etkili olan yağış sebebiyle kimi ağaçlar fazla dayanamayıp kırıldı. </p>

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte deniz kahverengiye büründü. Bir saat boyunca etkili olan yağış sebebiyle kimi ağaçlar fazla dayanamayıp kırıldı. 

<p>Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. </p>

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. 

<p>Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor. </p>

Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor. 

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