Eminönü'nde feci kaza... Önce motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı: 4 yaralı

Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı.
Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
