Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eminönü'nde feci kaza... Önce motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı: 4 yaralı

Eminönü'nde feci kaza... Önce motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı: 4 yaralı

2.01.2026 12:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eminönü'nde feci kaza... Önce motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı: 4 yaralı

Fatih Eminönü'nde otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkânın önündekilere çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

İlgili Konular: #eminönü