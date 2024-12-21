Eminönü'nde 600 milyon liralık büyük ikramiye için uzun kuyruk!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:31

Güncelleme: 21.12.2024 - 15:31

Yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet 60’ar milyon lira ve toplam dağıtılacak ikramiye tutarının da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklanmasıyla birlikte, bilet gişelerinde yoğunluk başlamıştı.

Geri sayımın hızlandığı bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 lira olarak belirlenen fiyatlarla, şansını denemek isteyen yurttaşlar Eminönü’ndeki Milli Piyango gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’un simgesi haline gelen Nimet Abla Piyango Bayii de yılbaşı çekilişi öncesi yurttaşların taleplerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

NİMET ÖZDEN: NİMET ABLA DENİLİNCE AKLA ŞANS GELİR

Bayi sahibi Nimet Özden, bu yılki büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğunu vurgulayarak, en çok talep gören biletlerden bahsetti. Özden, “Büyük ikramiye 600 milyon lira ve ikinci büyük ikramiyeler de 2 adet 60’ar milyon lira. Rağbet o kadar fazla ki stoklarımız hızla azalıyor. Özellikle benim hazırladığım onlu çeyrek karışık serilere büyük bir ilgi var. Vatandaşlarımızın son günlere kalmadan biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Sabah 07.00’den akşam 22.00’ye kadar yoğun bir satış temposu yaşıyoruz. Günde yaklaşık 50 bin kişi bilet almak için geliyor. Bu hızla satışlar artarak devam edecek. Nimet Abla denilince akla zaten şans geliyor; dolayısıyla herkes buraya koşuyor” diye konuştu.

"HALAM BANA HEP DÜRÜST VE ÇALIŞKAN OL DERDİ"

Nimet Özden, halası 'Nimet Abla’dan devraldığı mirası dürüstlük ve çalışkanlık prensipleriyle sürdürdüğünü ifade ederek, “Nimet Abla bana hep ‘Dürüst ve çalışkan ol, her zaman sözünün arkasında dur’ derdi. Ben bu öğütlerle işimi sürdürüyorum. Bana, ‘Bu işi ve bu iş yerini sonsuza kadar devam ettir’ de derdi, ben de onun yolunda ilerliyorum. O çok şanslı bir hanımefendiydi. Ama onun şansı bende devam ediyor, hatta arttığını da söyleyebilirim. Çünkü özellikle bu biletleri kendi ellerimle hazırlıyorum. Gece geç saatlere kadar çalışıyor, her gün satışa yeni karışık seriler sunuyorum. Şansım iyidir, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

"BİR HANIMEFENDİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTIĞINI ÖĞRENİNCE HEYECANDAN BAYILMIŞTI"

Nimet Özden, geçmişte bayilerinden satın alınan biletlerle büyük ikramiye kazanan kişilerin hikayelerinden de bahsetti. Özden, “O kadar çok ikramiye verdik ki bununla ilgili pek çok anımız oldu. Mesela bir hanımefendi büyük ikramiye çıktığını öğrenince heyecandan bayılmıştı. Bir başka kazanan, kabzımanlık yapan beyefendi de kamyon dolusu sebzeyle gelmiş ve teşekkür etmek için onları bize hediye etmek istemişti. Bir çiftçi arkadaşımız ise bizi arayarak, ‘Sayenizde çiftliğimi büyüttüm’ demişti. Bu tür güzel hikayeler bizi hem mutlu ediyor hem de bu işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

Bu tür anıların, Nimet Abla Piyango Bayii’nin yıllardır şansla özdeşleşmesine katkı sağladığını belirten Özden, büyük ikramiyenin bu yıl da halkın yüzünü güldüreceğine inandığını söyledi.

"600 MİLYON TL ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM VE DAĞITIM GARANTİLİ"

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu ve son kuruşuna kadar yurttaşa geri döneceğinin bir kez daha altını çizen Özden, “600 milyon TL çok büyük bir rakam ve bunun dağıtım garantili olması da önemli bir vurgu. O yüzden talep her gün artıyor. İnşallah yeni yılda herkesin gönlüne göre olur, büyük ikramiyeleri veririz, herkes mutlu olsun istiyoruz” diye konuştu.

AKSOY: 18 YAŞIMA GİRİNCE GEZİCİ BAYİ OLDUM

Altı yıldır Eminönü’nde gezici bayi olarak çalışan Deniz Aksoy da bu işi ailesiyle birlikte sürdürdüğünü anlattı. Aksoy şöyle konuştu:

“Annem bu işe başlamış ilk önce, ben 18 yaşıma girince gezici bayi oldum. Altı yıldır buradayım. Eminönü’nde büyüdüm zaten; buradaki bütün esnaf tanır beni. İnsanlarla da güzel anılar biriktiriyoruz. Yılbaşından sonra gelip teşekkür ediyorlar, ‘Sizden aldık, çıktı’ diyorlar ya da çıkmasa bile yine teşekkür ediyorlar. Bizim için de güzel oluyor.”

"SON GÜNLERE YAKLAŞIYORUZ"

Büyük ikramiye hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Aksoy, şöyle devam etti:

“İkramiye 600 milyon lira. Çok büyük bir rakam. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. Satışlar şu anlık iyi gidiyor, umarım daha da iyi olur. Son günlere yaklaşıyoruz; büyük ihtimalle satışlar daha da çoğalacak. İnsanların umudu var, çünkü bu çok büyük bir tutar. Herkes tabii ki 600 milyona sahip olmak ister. Bu yüzden umutlu bir şekilde bilet almaya devam ediyorlar.”

VATANDAŞLAR UMUTLU: NİMET ABLANIN UĞURU İÇİN GELDİK

Nimet Abla Bayii’nden çeyrek bilet satın aldığını söyleyen Satiye Selçuk, “Her sene alıyorum ve her sene amorti çıkıyor. İnşallah bu sene büyük ikramiye çıkar ve ben de çocuklarıma güzel bir gelecek hazırlarım” dedi.

55 yaşındaki Şükrü Acar ise “2 tane çeyrek biletimi aldım. İnşallah 2025 bize uğurlu gelir. Daha önce hiç çıkmadı ama inşallah bu sefer çıkar. 600 milyon TL bana çıkarsa kendime yeteri kadar bırakıp gerisini garibanlara dağıtacağım” diye konuştu.

2 çeyrek bilet satın alan Fazlı Çay da “Burada daha çok şans olduğuna inandığımız için buraya geldik. Büyük ikramiye bana çıkarsa yazlık ve kışlık ev alırım, dünyayı dolaşıp gezeriz. Keyfimize bakarız” dedi.