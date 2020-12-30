Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
Eminönü'de bir grup sarıklı ve cübbeli kişi, Nimet Abla gişesi önünde Milli Piyango bileti için sıra bekleyenleri kuyruktan çıkmaya çağırdı.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ödüle sahip olma umuduyla, bilet satın almak için Fatih’teki Nimet Abla gişesine gelenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.
Ancak bilet için sıraya giren yurttaşlar, bekleme sırasında bir "sürpriz"le karşılaştı. Sarıklı ve cübbeli bir grup, sırada bekleyen yurttaşlara yönelik tacize başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsmailağa cemaatinden geldiği belirtilen bir grubun, sırada bulunanları kuyruktan çıkarmaya çağırdığı görülüyor.
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