Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar

30 Aralık 2020 Çarşamba, 11:36

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ödüle sahip olma umuduyla, bilet satın almak için Fatih’teki Nimet Abla gişesine gelenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Ancak bilet için sıraya giren yurttaşlar, bekleme sırasında bir "sürpriz"le karşılaştı. Sarıklı ve cübbeli bir grup, sırada bekleyen yurttaşlara yönelik tacize başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsmailağa cemaatinden geldiği belirtilen bir grubun, sırada bulunanları kuyruktan çıkarmaya çağırdığı görülüyor.

