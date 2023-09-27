Emlak Konut, İzmir'de deniz manzaralı kamu arazilerini satıyor!
Emlak Konut, İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesindeki kamuya ait ve denize yakınlığıyla dikkat çeken 4 parseli ihale ile satışa çıkardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Emlak Konut satış kararlarına yenilerini ekledi. İzmir’in Dikili'de ve Seferihisar ilçelerinde kamuya ait olan ve denize yakınlıklarıyla dikkat çeken 4 taşınmaz açık artırma ile satılığa çıkarıldı.
Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'ndeki 361 metrekare büyüklüğündeki 0,30 emsal yapılaşma hakkı bulunan parselin muhammen bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi.
Seferihisar'ın Tepecik Mahallesi'nde 0,30 emsali bulunan ve gelişme konut alanındaki üç arsa satışa çıkarıldı. Bin 739 metrekare büyüklüğündeki parsel 18 milyon, 767 metrekare büyüklüğündeki arsa 7,5 milyon, 329 metrekare parsel ise 3,5 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı.
Denizli’de 9 bin 441 metrekarelik, 2,00 emsalli konut alanı 145 milyon TL muhammen satış fiyatı ile satışa çıkarıldı.
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