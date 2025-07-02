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Emlak ofisinde silahlar patladı: Ölü ve yaralılar var!

Emlak ofisinde silahlar patladı: Ölü ve yaralılar var!

2.07.2025 10:36:00
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İHA
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Emlak ofisinde silahlar patladı: Ölü ve yaralılar var!

Manisa'da bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı değerlendirilen 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kentte 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde dün gece iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada taraflar birbirine ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Yiğit Burdur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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