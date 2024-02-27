Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:29

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:29

Ev sahipleri emlak vergisinin ne zaman ve nasıl ödendiğini merak ediyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nasıl ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf kalır?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. 2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NEREYE YAPILIR?

Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor ve belediyelerin ödeme yöntemlerinin yanı sıra bazı belediyeler için e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİNİN CEZASI VAR MI?

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay için %2,5 olarak uygulanıyor. Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2024 yılı için geçen seneye göre yüzde 29,23 oranında artırıldı. Artış yeniden değerleme oranının yarısı oranında yapıldı.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Muafiyet sadece emekliler için de değil. Brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, İndirimli bina vergisi uygulamasından yararlanabilmektedir.

Burada her kişi ayrı olmak üzere değerlendirilir. Lakin adına kayıtlı başka bir yeri varsa, devremülkü varsa faydalanamaz. Ailede 2 emeklinin iki konutu varsa ve iki kişinin de ayrı ayrı adlarına kayıtlı ise vergiden muaftırlar.

Burada vergi kişi bazlı kontrol edilmektedir. Hatta bu nedenle bile bazen ev alanlar bunu düşünerek evi olmayan eşinin adına alır.

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemezler. Daha önce ödeyenlerin muafiyet kapsamına girmesi için emlak vergisinden muaf olmaya dair belediyelerin tahakkuk servisine dilekçe verilmesi gerekiyor. Yoksa adına borç yazmaya devam edebilir. Belediye kişinin emekli olup olmadığını, tek taşınmazı olup olmadığı tek tek kontrol etmiyor.

Hatta bu dilekçe verilse bile belediyeler tapu sistemine bağlanıp kişi adına başka bir taşınmaz olup olmadığını kontrol edebiliyor.”