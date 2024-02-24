Yayınlanma: 24.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 24.02.2024 - 13:16

En önemli vergiler, dünya tarihini değiştiren vergiler, her zaman temel mallar üzerindeki destansı fiyat artışları değildi; daha ziyade yeni vergiler veya pek de uygun olmayan koşullarda uygulanan vergilerdi. Her zaman satış vergisi diye bir şeyin olmadığını duymak sizi şok edebilir. İşte dünya tarihinin değişmesine neden olan vergiler ve nedenleri...

TARIM VERGİSİ

Bu, kayıtlı tarihte hemen hemen ilk vergidir ve tarihin geri kalanı için uygulama standardını belirlemektedir. Eski Mısır takas ekonomisiyle çalışıyordu ve bu da vergilerin hesaplanmasını zorlaştırıyordu.

Çözüm, çiftçiler için nispeten kolay olan hasadı ve mülkü vergilendirmekti ; tarlanın büyüklüğünü ve ortalama mahsul verimini ölçmek, ardından besi hayvanlarını ve diğer varlıkları saymak. Çiftçi olmayanlar için hükümet köyleri toplu olarak vergilendiriyordu. Eski Mısır'da basılan para yoktu ve bu nedenle vergiler tahıl veya emek olarak toplanıyordu.

ARAZİ VERGİSİ

Binlerce yıl boyunca Çin, köylülerini sahip oldukları toprak miktarına göre vergilendirdi . Sonuçta, o zamanlar daha fazla toprak, daha fazla mahsul ve dolayısıyla daha fazla gelir anlamına geliyordu. Bu sistem Roma İmparatorluğu'ndan öncesine dayanır; M.Ö. 6. yüzyılda başlamıştır.

20. yüzyıldaki çeşitli siyasi devrimlerden sonra bile arazi vergisi değişmeden kaldı. Çin'in ağırlıklı olarak sanayi vergisi tabanına geçişinin bir sonucu olarak 2006 yılında kaldırıldı.

SATIŞ VERGİSİ

Caesar'ın hükümdarlığı, bugün hala kullanımda olan Jülyen takviminin uygulanması da dahil olmak üzere çok sayıda yenilikle damgasını vurdu. Julius ayrıca %1 oranında uyguladığı dünyanın ilk satış vergisini de uyguladı. Caesar Augustus daha sonra köleler üzerindeki satış vergisini %4'e çıkardı, ancak diğer tüm işlemlerde bu oranı %1'de tuttu.

ŞEKER YASASI

1773 Çay Yasası Amerikan devrimine giden yolda döşenen son tuğla iken, İngilizler Amerikalı sömürgecilere kızgınlık duygusu yaratan birçok vergi ve politika dayattı. Bunlardan ilki 1764 yılında pekmez, şeker ve şarap gibi ithal mallara uygulanan vergiydi. Şeker Yasası olarak tanındı.

DAMGA YASASI

İngilizler Şeker Kanunu'ndan toplanan parayla yetinmeyince 1765'te Damga Kanunu'nu çıkardılar . Sömürgelerde basılan tüm resmi belgeler ve gazeteler için vergi alınması çağrısında bulundu. Söylemeye gerek yok, yaklaşık sekiz yıl sonra Çay Yasası çıktığında insanlar isyan etmeye hazırdı.

ÇAY VERGİSİ

1773'te İngiliz Parlamentosu tarafından kabul edilen Çay Yasası, yeni bir vergi olmaktan çok, Doğu Hindistan Şirketi'ne Amerikan Kolonilerindeki çay pazarı üzerinde tekel kazandıran bir önlemdi. Sömürgeciler kızgındı çünkü bunun çay vergisinin iadesi anlamına geldiğini düşünüyorlardı.