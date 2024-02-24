Dünya tarihini değiştiren vergiler

Söylendiği gibi hayatta yalnızca iki kesinlik vardır: ölüm ve vergiler. Vergiler binlerce yıldır var ve yakın zamanda da ortadan kalkmayacak, dolayısıyla dünya olaylarının şekillenmesine yardımcı olmaları sürpriz değil. İşte dünya tarihinin değişmesine neden olan vergiler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 13:15
Dünya tarihini değiştiren vergiler
Abone Ol google-news

En önemli vergiler, dünya tarihini değiştiren vergiler, her zaman temel mallar üzerindeki destansı fiyat artışları değildi; daha ziyade yeni vergiler veya pek de uygun olmayan koşullarda uygulanan vergilerdi. Her zaman satış vergisi diye bir şeyin olmadığını duymak sizi şok edebilir. İşte dünya tarihinin değişmesine neden olan vergiler ve nedenleri...

TARIM VERGİSİ

Bu, kayıtlı tarihte hemen hemen ilk vergidir ve tarihin geri kalanı için uygulama standardını belirlemektedir. Eski Mısır takas ekonomisiyle çalışıyordu ve bu da vergilerin hesaplanmasını zorlaştırıyordu.

Çözüm, çiftçiler için nispeten kolay olan hasadı ve mülkü vergilendirmekti ; tarlanın büyüklüğünü ve ortalama mahsul verimini ölçmek, ardından besi hayvanlarını ve diğer varlıkları saymak. Çiftçi olmayanlar için hükümet köyleri toplu olarak vergilendiriyordu. Eski Mısır'da basılan para yoktu ve bu nedenle vergiler tahıl veya emek olarak toplanıyordu. 

ARAZİ VERGİSİ

Binlerce yıl boyunca Çin, köylülerini sahip oldukları toprak miktarına göre vergilendirdi . Sonuçta, o zamanlar daha fazla toprak, daha fazla mahsul ve dolayısıyla daha fazla gelir anlamına geliyordu. Bu sistem Roma İmparatorluğu'ndan öncesine dayanır; M.Ö. 6. yüzyılda başlamıştır.

20. yüzyıldaki çeşitli siyasi devrimlerden sonra bile arazi vergisi değişmeden kaldı. Çin'in ağırlıklı olarak sanayi vergisi tabanına geçişinin bir sonucu olarak 2006 yılında kaldırıldı. 

SATIŞ VERGİSİ

Caesar'ın hükümdarlığı, bugün hala kullanımda olan Jülyen takviminin uygulanması da dahil olmak üzere çok sayıda yenilikle damgasını vurdu. Julius ayrıca %1 oranında uyguladığı dünyanın ilk satış vergisini de uyguladı. Caesar Augustus daha sonra köleler üzerindeki satış vergisini %4'e çıkardı, ancak diğer tüm işlemlerde bu oranı %1'de tuttu. 

ŞEKER YASASI

1773 Çay Yasası Amerikan devrimine giden yolda döşenen son tuğla iken, İngilizler Amerikalı sömürgecilere kızgınlık duygusu yaratan birçok vergi ve politika dayattı. Bunlardan ilki 1764 yılında pekmez, şeker ve şarap gibi ithal mallara uygulanan vergiydi. Şeker Yasası olarak tanındı.

DAMGA YASASI

İngilizler Şeker Kanunu'ndan toplanan parayla yetinmeyince 1765'te Damga Kanunu'nu çıkardılar . Sömürgelerde basılan tüm resmi belgeler ve gazeteler için vergi alınması çağrısında bulundu. Söylemeye gerek yok, yaklaşık sekiz yıl sonra Çay Yasası çıktığında insanlar isyan etmeye hazırdı.

ÇAY VERGİSİ

1773'te İngiliz Parlamentosu tarafından kabul edilen Çay Yasası, yeni bir vergi olmaktan çok, Doğu Hindistan Şirketi'ne Amerikan Kolonilerindeki çay pazarı üzerinde tekel kazandıran bir önlemdi. Sömürgeciler kızgındı çünkü bunun çay vergisinin iadesi anlamına geldiğini düşünüyorlardı.


vergi haberleri Dünya tarihi haberleri tarih haberleri tarihi vergiler haberleri

İlgili Haberler

Araştırma, uzun Covid hastalığının teşhisine imkan tanıyabilir

Araştırma, uzun Covid hastalığının teşhisine imkan tanıyabilir
Araştırma: 'Uzun Covid' kronik yorgunluğa neden oluyor

Araştırma: 'Uzun Covid' kronik yorgunluğa neden oluyor
Araştırma: Alzheimer'ın ilacı aşk

Araştırma: Alzheimer'ın ilacı aşk
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti

Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
1250 yıllık 'çıplak festival' tarihinde bir ilk: 'Kadınlar da katıldı...'

1250 yıllık 'çıplak festival' tarihinde bir ilk: 'Kadınlar da katıldı...'
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?
Spor yazarları Sparta Prag - Galatasaray maçını yorumladı: 'Çengelli iğne ile tutturulmuş adamlar'

Spor yazarları Sparta Prag - Galatasaray maçını yorumladı: 'Çengelli iğne ile tutturulmuş adamlar'
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!