Emlakçıyı bıçakladı, 'Aldığım evi bana göstermiyor' dedi

Bolu'da C.I., satın aldığı eve aracılık eden emlakçı M.F.E.'yi (56) bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan C.I., "Ev aldım, bana evimi göstermiyor" dedi.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:28
Emlakçıyı bıçakladı, 'Aldığım evi bana göstermiyor' dedi
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Bolu'nun Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta saat 11.30 sıralarında iddiaya göre, C.I. satın aldığı eve aracılık eden emlakçı M.F.E. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle C.I., M.F.E.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

M.F.E., İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

"EVİMİ GÖSTERMİYOR"

Bu sırada C.I. polislere, "Ev aldım, bana evimi göstermiyor" dedi.

Şüpheli emniyete götürülürken M.F.E.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.


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