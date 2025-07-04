Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Emniyet görevlisiyiz' yalanıyla 6 ilde dolandırıcılık!

'Emniyet görevlisiyiz' yalanıyla 6 ilde dolandırıcılık!

4.07.2025 15:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'Emniyet görevlisiyiz' yalanıyla 6 ilde dolandırıcılık!

Kırşehir merkezli 6 ilde kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtıp, yurttaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler B.Ö., E.B.Ş., İ.S., Y.I., M.A., M.Ş., S.A., N.U., C.U., R.O., A.K., B.A., A.A. ve A.K., adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerden B.Ö., C.U., R.O., A.K., B.A. ve A.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 milyon 521 bin 429 TL'lik para hareketi tespit edildi.


İlgili Konular: #Operasyon #Kırşehir #dolandırıcılık #gözaltı

İlgili Haberler

Sahte eskort ilanıyla milyonluk vurgun!
Sahte eskort ilanıyla milyonluk vurgun! Denizli merkezli 6 ilde polisin örgütlü olarak eskort dolandırıcılığına yönelik düzenlendiği operasyonda 5'i kadın, 22 kişi suçundan gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin, internet sitelerine sahte eskort ilanları verip, 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.