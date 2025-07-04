'Emniyet görevlisiyiz' yalanıyla 6 ilde dolandırıcılık!

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtıp, yurttaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler B.Ö., E.B.Ş., İ.S., Y.I., M.A., M.Ş., S.A., N.U., C.U., R.O., A.K., B.A., A.A. ve A.K., adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerden B.Ö., C.U., R.O., A.K., B.A. ve A.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 milyon 521 bin 429 TL'lik para hareketi tespit edildi.



