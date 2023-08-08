Emniyet o silaha 'oyuncak' dedi: Görüntüleri çeken isim Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:53

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Göktürk gölet bölgesindeki yürüyüş parkurunda önceki gün bir çiftin ellerinde silahla yürüdüğü görüntüler büyük tepki çekti. Çarşaflı kadının kısa, yanındaki sakallı adamın ise uzun namlulu silahlarla yürüdüğü görüntünün yer aldığı fotoğraf Deva Partisi Sarıyer İlçe başkanı Avukat Bilal Çelik tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

Cumhuriyet söz konusu görüntüleri ve sürece ilişkin neler yaşandığını Çelik ile konuştuk. Çelik sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çelik, çiftle karşılaşma anını ve sonrasında olanları şöyle anlattı: “Karşıdan gelenlerin bacağının arkasına bir şey sakladığını fark ettim. Kadının çarşafının altına silah koyduğunu gördüm. Ardından arkalarına geçince uzun namlulu silahlarının olduğunu fark ettim. Bunun fotoğrafını çektim. Sonra da Özel Güvenlik Birimlerine gidip arkadaşların silahlı olduğunu bildirdim ve müdahale etmelerini istedim. Onlara 155’i aramalarını söyledim. Kısa bir süre sonra polis araçlarının ilgili bölgede olduğunu gördüm. Onlara da durumu izah ettim. Bunun ardından belirli bir süre geçtikten sonra beni 155’ten aradılar. Bana söz konusu silahın ‘boncuk tabancası’ olduğunu söylediler"

"ŞAHISLARA ULAŞILAMADI" DENDİ

Çelik, dün sabah da Eyüpsultan Emniyet Merkezi’nden arandığını ifade ederek şöyle devam etti: Beni arayanlar kamera kayıtlarının incelendiğini, şahıslara ulaşılamadığını söyledi. Tekrar görüp görmediğimi sordular. Ben de dünden (önceki gün) beri görmediğimi ilettim.

Çelik, “Çiftlerin ellerindekinin oyuncak silah olduğu iddia edildi. Ben 14 yıllık bir avukatım, silahın ne olduğunu çok iyi bilirim. Söz konusu kişinin bacağının arkasına çarptığında onun silah olduğuna yüzde 100 eminim. Ama şahıslar olay yerinde mevcut makinelerle yakalanmadığı için oyuncak ya da herhangi bir şey de diyebilir. Önemli olan emniyetin önleyici tedbirleridir. Bu insanların kim oldukları, nereden gelecekleri belli değil. Ülkenin geldiği durumda herkes üstüne düşeni yapmalı. Bu insanların silahlarından ziyade kim olduklarının tespit edilememesi asıl risk. Siz kayıtlı insanları kameradan, sistemden tespit edebilirsiniz, kayıt dışı o kadar sığınmacı var ki kim oldukları dahi tespit edilemiyor” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL KAOS VAR”

Bireysel silahlanmanın artışına da dikkat çeken Çelik, “Sosyal barışın ve güvenliğin sağlanması lazım. Bir infial söz konusu. Vatandaşlar bu nedenle silah alma yarışında. Bunun sebebi sosyal bir kaosun olması ve halkın tedirginliği” diyerek sözlerini noktaladı.