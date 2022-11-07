Emniyet'in basın müdürü, A Haber muhabiri çıktı!

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında AKP'nin 'Türkiye'nin Yüzyılı' sloganı ile açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 23:37
Emniyet'in basın müdürü, A Haber muhabiri çıktı!
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programı için bestelenen şarkının seslendirilmesinin eleştirilmesi sonrası bugün yayımladığı açıklamada “Türkiye yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

BASIN MÜDÜRÜ, A HABER MUHABİRİ ÇIKTI 

Gazetemiz Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke'nin aynı zamanda A Haber muhabiri olduğunu söyledi. 


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