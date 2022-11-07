Emniyet'in basın müdürü, A Haber muhabiri çıktı!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 23:37

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programı için bestelenen şarkının seslendirilmesinin eleştirilmesi sonrası bugün yayımladığı açıklamada “Türkiye yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

BASIN MÜDÜRÜ, A HABER MUHABİRİ ÇIKTI

Gazetemiz Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke'nin aynı zamanda A Haber muhabiri olduğunu söyledi.