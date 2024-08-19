Emniyet'in otoparkında hareketli dakikalar: Polislere saldırmaya çalıştı, bacağından vuruldu!
Kocaeli’de M.Ö. (28), Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkında elindeki bıçakla polislere ait özel araçlara zarar verdi. Kendisini uyaran polislere de saldıramaya kalkışan M.Ö., bacağından vurularak yakalandı.
Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi’ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının otoparkında, saat 14.00 sıralarında araçlara elindeki bıçakla zarar verip lastiklerini patlatan şüpheliyi fark eden nöbetçi polis memurları uyarıda bulundu.
BACAĞINDAN VURULDU
İsminin M.Ö. olduğu öğrenilen şüpheli, uyarılara aldırış etmeyerek elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine silahını çeken bir polis memuru, M.Ö.’yü bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Çağırılan sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ö., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Emniyet'in otoparkındaki 8 aracın zarar gördüğü tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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