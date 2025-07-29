Emre Belözoğlu 'Roma hamamlı' villasını sattı

Roma dönemine ait hamam kalıntıların üzerine çelik konstrüksiyon ve cam zemin gibi yöntemlerle yapılan villaların satılması üzerine Çeşme Çevre Derneği; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, İzmir Valiliği ve Çeşme Belediyesi’ne çağrıda bulunarak yapının eski haline getirilmesini talep etti.

Açıklamada, “Belözoğlu, villaları temel kazmadan çelik konstrüksiyonlarla inşa ettirmiş, kalıntılar cam zeminle sergilenmiş gibi gösterilmiştir. Ancak bu durum, kalıntıların korunması değil, tarihi alanın ticari amaçlarla dönüştürülmesidir. Bu olay, yalnızca tarihi değerlerin değil, kamunun bilgi alma ve denetim hakkının da yok sayıldığını göstermektedir. Satışın detayları, villaların kime ve hangi bedelle satıldığı, vergiye tabi olup olmadığı hâlâ kamuoyundan gizlenmektedir. Çeşme tarihiyle, doğasıyla, kültürel mirasıyla bir bütündür. Hiç kimseye milyon dolarlık kazançlar sağlansın diye, bu bütünlük feda edilemez” denildi.