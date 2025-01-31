Emre Kongar'a yılın Atatürkçüsü ödülü
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy’un aramızdan koparılışının 35. yıldönümünde Yılın Atatürkçüsü Ödülleri bugün sahiplerine verilecek.
Ödül töreni Çankaya’daki Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde saat 18.00’de başlayacak.
Bu yılın eğitim-bilim alanındaki yılın Atatürkçüsü ödülünü gazetemizin yazarı Prof. Dr. Emre Kongar alacak.
Gecede ödül alacak diğer isimler şöyle: Edebiyat dalında Sunay Akın, kültürsanat dalında Volkan Konak, basın dalında Fikret Bilâ, doğayı koruma, çölleşmeyi önleme özel ödülü dalında Nejla Işık.
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