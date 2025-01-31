Emre Kongar'a yılın Atatürkçüsü ödülü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy’un aramızdan koparılışının 35. yıldönümünde Yılın Atatürkçüsü Ödülleri bugün sahiplerine verilecek.

Emre Kongar'a yılın Atatürkçüsü ödülü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 07:46

Ödül töreni Çankaya’daki Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde saat 18.00’de başlayacak.

Bu yılın eğitim-bilim alanındaki yılın Atatürkçüsü ödülünü gazetemizin yazarı Prof. Dr. Emre Kongar alacak.

Gecede ödül alacak diğer isimler şöyle: Edebiyat dalında Sunay Akın, kültürsanat dalında Volkan Konak, basın dalında Fikret Bilâ, doğayı koruma, çölleşmeyi önleme özel ödülü dalında Nejla Işık.


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