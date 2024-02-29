Emsal niteliği taşıyan Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma yapıldı: Ismarlama rapor tepkisi

Yayınlanma: 29.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.02.2024 - 23:59

Kahramanmaraş’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Kayıp yakınlarının avukatları sanıkların olası kastı yerine bilinçli taksirle yargılanmasını istedi. Sanıklar ise suçsuz olduklarını iddia etti.

Tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis M. T. duruşmada hazır bulunurken mimar E. D., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları tarafında Ersan Şen, müşteki tarafında Rezan Epözdemir ile Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salondaydı.

İlk savunmayı yapan tutuklu iç mimar E. D., suçlamaları reddetti. Kervan Pastanesi’nde yaptığı tadilat nedeniyle binanın yıkılmadığını iddia eden E.D., “Nedeni beton kalitesi, projenin sorumluluklarını yerine getirmeyenler ve denetlemeyenler. Ben sanat adamıyım. Mağdurum” dedi.

Tutuklu sanıklardan sorumlu mühendis M.T., ise binada yapılan tadilatlar nedeniyle facianın yaşandığını öne sürdü. M.T. “Sorumlu olduğum birçok bina var. İçlerinde orta hasar alan bile yok. Tadilat adı altında binayı paramparça yapmışlar, ısmarlama raporlarla ‘Bina çürüktü’ diyorlar. Ben 6 ay hapiste yatarken kaçanlar uzaktan siparişle rapor yollayıp gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor. Yalnızca İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin hazırladığı rapor doğru” diyerek kendini savundu. Tutuklu müteahhit Y.A. da suçlamaları reddetti.

YAKINLARINI YİTİRENLER İSYANDA

Sonrasında yakınlarını yitirenler dinlendi. Kayıp yakını Beyza Tanrıverdi de iç mimar E.D’nin “altı aydır ailemi göremiyorum” sözüne “Biz bir ömür ailemizi göremeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

Binadan sağ çıkan ve eşini yitiren apartman görevlisi Mulla Kenger, “Tadilatı yapan şirket çalışanlarını uyardığımda bana defalarca ‘Sen karışma böyle şeylere’ dediler. Bir süre sonra ‘Sen buradan geçme’ diyerek beni tadilat alanından uzaklaştırdılar. 2017 yılında binada statiği bozacak ölçüde tadilat yapılmasına ilişkin dilekçedeki fotoğrafları ben çekip iletmiştim. O dönem hem Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürlüğü hem de Onikişubat Belediyesi’ne yaptığım başvuruya ‘Statiği bozacak ölçüde tadilat yapılmamıştır’ şeklinde yanıt verilmişti. Sanıklardan E.D.’ye de sormak istiyorum: Kirişi, tablayı kesen kimdi?” ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği de dün davaya müdail olma talebinde bulundu ancak reddedildi. Duruşma bugün saat 9.30’da devam edecek.



