Emsal niteliğinde karar geldi! Trafik cezalarında yeni dönem: Artık her polis ceza yazamayacak!

Adana’da yaşayan Memiş Akça, geçtiğimiz eylül ayında aracını merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’ne park etti.

Ancak kısa süre sonra evine, “hatalı park” gerekçesiyle 993 TL idari para cezası tebligatı geldi.

Durumu kızına anlatan Akça, avukat kızı Nazan Akça Subaşı’nın incelemesiyle ilginç bir detayla karşılaştı. Tutanakta cezanın, trafik polisi olmayan bir genel kolluk görevlisi tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Avukat Subaşı, babasının adına Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne dava açtı.

MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Mahkeme, geçtiğimiz haftalarda verdiği kararda “Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası yalnızca bu konuda eğitim almış trafik polislerince kesilebilir” ifadelerine yer vererek 993 TL’lik cezayı iptal etti.

Bu karar, bundan sonraki benzer durumlar için emsal niteliği taşıyor.

AVUKAT SUBAŞI: “HER POLİS CEZA YAZAMAZ”

Kararı değerlendiren Avukat Nazan Akça Subaşı, “Babam cezayı evine gelen tebligatla öğrendi. Fotoğraf yok, tespit yok, sadece ceza yazılmış. Biz de itiraz ettik. Mahkeme de haklı buldu ve ‘genel kolluk trafik cezası yazamaz’ dedi” açıklamasında bulundu.

Subaşı, kararın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, sokakta görev yapan her polisin ceza kesemeyeceğini ortaya koydu. Sadece bu işin eğitimini almış, yeterlilik belgesi bulunan trafik personeli bu cezayı yazabilir. Aksi durumda verilen cezalar iptal edilebilir.”

"İTİRAZ EDİN"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Avukat Subaşı, “Gerçekten bir trafik kuralı ihlali yapmadıysanız ve cezayı yazan kişi trafik polisi değilse, ‘genel kollukça trafik cezası yazılamaz’ gerekçesiyle mutlaka itiraz edin” dedi.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte, trafik cezalarında yetki sınırları yeniden gündeme geldi ve uygulamanın ülke genelinde emsal oluşturması bekleniyor.