En az 4 bin 500 kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı
Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı. Eski din bilgisi öğretmeni olduğu bilinen Tepebaşı her yerde aranıyordu.
Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi, en çok can kaybı yaşanan yerlerin başında geliyor.
Yaklaşık 4 bin 500 kişinin yaşadığı, Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı.
MÜTEAHHİTLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI
Son olarak iki yıkıcı depremde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.
TESLİM OLDU
Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tepebaşı, polise teslim oldu. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Tepebaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Adresine yapılan operasyonda bulunamayan Tepebaşı'nın yurtdışına kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Yeni bakanların sınavı
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor