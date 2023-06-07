En az 4 bin 500 kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:52

Güncelleme: 07.06.2023 - 11:59

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi, en çok can kaybı yaşanan yerlerin başında geliyor.

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin yaşadığı, Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı.

MÜTEAHHİTLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Son olarak iki yıkıcı depremde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

TESLİM OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tepebaşı, polise teslim oldu. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Tepebaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Adresine yapılan operasyonda bulunamayan Tepebaşı'nın yurtdışına kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.