En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu: Erdoğan muhalefetin dediğine bir nebze yaklaştı!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:18

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 7,500 TL'ye yükseltileceğini söyledi.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepkiler gecikmedi. CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan Twitter mesajında, "Teşekkürler Kılıçdaroğlu! Gelen tepkiler Erdoğan'a geri adım attırdı ama yetmez. CHP'nin teklifi nettir: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine (8506 TL) çıkarılsın" diye yazdı.

Teşekkürler Kılıçdaroğlu!



Gelen tepkiler Erdoğan'a geri adım attırdı ama yetmez. CHP'nin teklifi nettir: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine (8506 TL) çıkarılsın. — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 22, 2023

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt paylaşımında, "Sayın Erdoğan, en düşük emekli maaşı 7500 oldu anladık. Pekala emekli maaşını alan diğer insanlar ne olacak? Emekliye zam bütün emekliler için olmalı. İşiniz gücünüz yalan dolan, istifa edin....Tarzan zorda... Misal: 7500 TL alan emekli ne olacak?" dedi.

Sayın Erdoğan, en düşük emekli maaşı 7500 oldu anladık.

Pekala #emekli maaşını alan diğer insanlar ne olacak?#EmekliyeZam bütün Emekliler için olmalı.

İşiniz gücünüz yalan dolan, istifa edin....

TARZAN ZORDA... — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 22, 2023

7.500 TL'DEN FAZLA ALANLAR...

BirGün yazarı Aziz Çelik, seçimlere dikkat çekerek en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin, 7.500 TL'den fazla alanlara bir faydası olmayacağını söyledi. Çelik şunları kaydetti:

Emekli aylıkları yasayla artırılır. Yetki TBMM'dedir.

İddia edildiği gibi en düşük emekli aylığı 7.500 TL olmuyor. Eğer yasa çıkarsa 7.500 TL'den düşük aylıklar Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanacak.

Emeklilerin kök aylıkları aynı kalacak. Gelecekteki zamları kök aylıkları üzerinden alacaklar, 7.500 TL üzerinden değil.

En düşük emekli aylığının 7.500 TL yükseltilmesinin 7.500 TL'den fazla emekli aylığı alanlara bir faydası olmaz.

Yapılması gereken en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi ve bütün emekli aylıklarına seyyanen (aynı oranda) zamdır.

Emekli aylıklarının sefalet düzeyine düşmesinin sebebi. AKP Hükümetinin 2008'de çıkardığı 5510 sayılı Yasadır.

Seçim olmasaydı emekliye zırnık koklatmazlardı. Bu seçime giderken emekli oylarını çelme manevrasıdır. Yıllarca sefalet aylığını reva gördükleri milyonlarca emekliye 2 bin lira vererek seçimleri etkilemeye çalışıyorlar.

Milyonlarca emekliye reva gördüğünüz 7500 TL ile bir ay buyurun siz geçinin.