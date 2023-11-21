En yüksek bütçe AKP’li belediyeye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 bütçe görüşmelerinde sekiz ilçe belediyelerinin bütçeleri onaylandı.
En yüksek bütçe AKP’li Bağcılar Belediyesi’ne, en düşük bütçe ise CHP’li Adalar Belediyesi’ne verildi.
5 milyar 600 milyon TL bütçeli AKP’li Bağcılar Belediyesi’ni, 5 milyar 450 milyon TL ile AKP’li Başakşehir Belediyesi, Onu 5 milyar 158 milyon TL bütçe ile AKP’li Bahçelievler Belediyesi takip etti.
CHP’li Ataşehir Belediyesi 3 milyar 670 milyon TL, AKP’li Arnavutköy Belediyesi ise 3 milyon 100 milyon TL’ye sahip oldu. CHP’li Adalar Belediyesi’ne ise 175 milyon TL’lik bütçe verildi.
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