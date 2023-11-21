En yüksek bütçe AKP’li belediyeye

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

En yüksek bütçe AKP’li Bağcılar Belediyesi’ne, en düşük bütçe ise CHP’li Adalar Belediyesi’ne verildi.

5 milyar 600 milyon TL bütçeli AKP’li Bağcılar Belediyesi’ni, 5 milyar 450 milyon TL ile AKP’li Başakşehir Belediyesi, Onu 5 milyar 158 milyon TL bütçe ile AKP’li Bahçelievler Belediyesi takip etti.

CHP’li Ataşehir Belediyesi 3 milyar 670 milyon TL, AKP’li Arnavutköy Belediyesi ise 3 milyon 100 milyon TL’ye sahip oldu. CHP’li Adalar Belediyesi’ne ise 175 milyon TL’lik bütçe verildi.

