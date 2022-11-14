En zor veda... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:59

İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı açıklandı.

SON GÖREV...

Bombalı saldırıda hayatını kaybedenler, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.

Öğretmen olduğu öğrenilen anne Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın cenazeleri baba Nurettin Uçar tarafından Adli Tıp'tan teslim alındı. 15 yaşındaki Yağmur ile annesi öğretmen Özsoy için Şirinevler Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

KIZININ TABUTUNA SARILDI

Nurettin Uçar, eski eşinin ve kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Arzu Özsoy'un öğretmen arkadaşları ile Yağmur Uçar'ın okul arkadaşları da Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden anne ve kızı cenaze töreninin ardından Edirnekapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Ne yazık ki 6 kardeşimizi hain bir saldırı terör sonucu kaybettik. Arzu ve Yağmur kardeşlerimiz de onlardan birisiydi. Böyle masum bir anne ve kızın sadece hafta sonunu birlikte geçirmek için çıktıkları bir yerde hiçbir şeyden habersiz katledilmeleri olayıdır" dedi.

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz öyle bir inanca mensubuz ki, bir cana kıyanın tüm canlara kıydığı dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Allah rahmet eylesin. Arzu kardeşimize ve kızı Yağmur kardeşimize Allah rahmet eylesin. Biz terör eylemlerine çok da yeni değiliz. Çevresi ateş çemberi ile dolu olan bir coğrafyada aslında barışın sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar, kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir.

Hamdolsun gerek İstanbul Valiliğimiz, emniyet güçlerimiz, İçişleri bakanlığımız ve tüm istihbarat birimlerimizle daha gün aydınlanmadan, 12 saat dolmadan hem tetikçileri hem bunu tertipleyenleri ama daha da önemlisi bunun arkasındaki network hamdolsun çözüldü, yakalandı. Bunun gereğini yapacağız."

BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Yusuf Meydan (34) da, kızı 9 yaşındaki Ecrin ile güzel bir pazar günü geçirmek için Taksim'deydi. Baba ile kızını, sivilleri hedef alan hainler hayattan kopardı.

ANNEANNESİ AYAKTA ZOR DURDU

Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve kardeşinin nişanı için geldiği İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, yakınlarının desteğiyle ayakta güçlükle durabildi.

Öğle saatlerinde Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, son yolcuklarına uğurlanacakları Adana'ya getirildi. Baba kızın Türk bayrağına sarılı tabutları, helallik alınması için merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Yusuf Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan, helallik alındığı sırada gözyaşı döktü.

BAKAN YANIK: BU MİLLET TERÖRÜN YAPTIĞINI YANINA KOYMAZ

Yusuf Meydan ile kızı Ecrin’in cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, "Failler yakalandı, yakalanacak. Başkaları da varsa adalet önüne çıkarılacak. Hesap sorulacak, bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı. Ecrin, 9 yaşında cıvıl cıvıl çok akıllı bir çocuktu. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yanık, şöyle konuştu:

"Biz olayı öğrendiğimiz andan, daha doğrusu olayın hemen akabinden itibaren İstanbul'da arkadaşlarımız hızlıca organize olduk ve psiko-sosyal destek hizmetlerine bütün hastanelerde, yaralılarımızın olduğu her yerde hem yaralılarımıza hem şehitlerimizin ailelerine hızlıca psiko-sosyal destek hizmetlerimize ilk dakikadan itibaren başladık. Devamında halihazırda arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Yaralılarımız taburcu olan arkadaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün burada Ecrin'in ve Yusuf kardeşimizin defnine katılmak, ailelerine taziyelerimizi, üzüntülerimizi bildirmek için buradayız.

Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok üzgünüm. Gayet tabi ki şehitlerimiz ve aileleri için yaralılarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapıyoruz. Devletimizin bütün birimleri içinde bakanlığımız da dahil olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, koymadı bugüne kadar. Bundan sonra koymayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum."

TOPKARA ÇİFTİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve Elif Mukaddes Topkara çifti de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adem Topkara (40) ve Elif Mukaddes Topkara (37) çiftinin cenazeleri Ayazağa Mahallesi 131. Sokak'ta taziyelerin kabul edildiği evin önünden, Ayazağa Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatını kaybeden çiftin akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Çiftin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutların önünde gözyaşı dökerken, Elif Topkara'nın babası kızının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze, ikindi namazımı müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yanda, beş yıllık evli çiftin Yağız (1) ve Eliz (3) isminde de iki çocuğu bulunuyordu.

Gezmek ve alışveriş yapmak üzere gittikleri İstiklal Caddesi'nde saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetmişlerdi.