Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda şüpheli kadının 'kaçış anları' ve 'yakalanma görüntüleri' paylaşıldı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:18

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi.

KAÇIŞ ANLARI KAYDEDİLDİ

Son olarak DHA, patlamanın şüphelisi kadının caddede hızla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.

O ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen şüphelinin yakalanma anında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın hemen ardından başlatılan çalışmalar sırasında, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Daha sonra kaçış güzergahı belirlenen zanlı, gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde polis ekiplerinin belirlenen adrese baskın yaptığı, şüphelinin gözaltına alındığı ve Emniyet'e götürüldüğü anlar yer aldı.

EMNİYET: ŞÜPHELİ KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, saldırganın kimliğini açıkladı.

Şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Pazar günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen Bombalı Terör Saldırısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir. Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Beyoğlu’nda patlamaya ilişkin konuşan Soylu, saldırıyı PKK’nin düzenlediğini söyledi.

Soylu, şöyle konuştu:

“Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”

Bakan Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini şöyle açıkladı:

“Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu.”

BOZDAĞ: BİR KADIN BANKTA 45 DAKİKA KADAR OTURUYOR...

Katıldığı canlı yayında saldırı hakkındaki ayrıntıları açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor" demişti.

Bakan Bozdağ, “Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, birtakım arkadaşlarımız peşindeler” ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ açıklamasının devamında şöyle konuşmuştu:

“Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeside büyük fayda var.”