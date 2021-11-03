ENAGrup TÜFE'yi açıkladı: Yüzde 49,87

03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:24

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 6.90 arttı.

ENAGrup'tan yapılan açıklamada, "E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49.87 olarak gerçekleşti" denildi.

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