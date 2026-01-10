Endonezya 6.7 büyüklüğünde depremle sallandı!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in kuzeybatı açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.7 OLARAK KAYDEDİLDİ

Büyüklüğü 6,7 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Tobelo'nun 244 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 51,6 kilometre derinlikte oluşan depremde, tsunami uyarısı yapılmadı.

DEPREMDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türkiye, bulunduğu bölgenin tektonik faaliyetleri nedeniyle her an deprem yaşanabilecek ülkelerden biridir. Bu nedenle de deprem riski mutlaka dikkate alınmalı ve Türkiye’de yaşayan herkes depreme hazırlıklı olmalıdır.

Deprem öncesinde alınacak önlemler, hem can hem de mal kayıplarının büyük ölçüde önüne geçebilmektedir. Deprem öncesinde alınacak önlemlerin başında, içinde yaşanılan daire, ev veya her türlü diğer meskenin imar ve bina yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin kontrolü gelir.

DEPREME KARŞI ACİL DURUM PALNI ŞART!

AKUT tarafından "Deprem öncesinde alınacak önlemler" başlığıyla yayımlanan bilgi metnine göre, depreme karşı alınacak önlemlerden biri de acil durum planı yapmaktır. Evde yaşayan herkesin aktif olarak katılımı ile afet ve acil durum planı hazırlanmalı. Bu plan evde yaşayan herkes tarafından ezberlenmelidir.

Planda temel olarak acil durum sonrası aile fertleriyle nerede ve nasıl buluşacağınız, buluşma yerine hangi yollardan gideceğiniz, hangi malzemeleri kimin yanına alacağı ve diğer önemli konular yer almalıdır.

Buna ek olarak, okul çağında bir çocuğunuz var ise, olası bir afet durumunda okulda bulunabileceği göz önüne alınmalı ve buna uygun olarak alternatif bir plan daha oluşturulmalıdır. Afet ve acil durum planını hazırladıktan sonra, bunu belirli aralıklarla değerlendirmeniz gerekir. Böylece hem herkesin planı hatırlaması hem de planda daha önce farkedilmemiş bir hata varsa düzeltilmesi sağlanır.