Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in aday olacağı il belli oldu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:39

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 14:39

AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Süleyman Reyhan'ın mesajı şöyle:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun."