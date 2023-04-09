Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in aday olacağı il belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan aday gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:39
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in aday olacağı il belli oldu
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AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu. 

Süleyman Reyhan'ın mesajı şöyle: 

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun." 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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