Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in aday olacağı il belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan aday gösterildi.
AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu.
Süleyman Reyhan'ın mesajı şöyle:
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun.— Süleyman Reyhan ???? (@SuleymannREYHAN) April 9, 2023
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