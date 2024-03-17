Enerji ve maden projelerinden sonra Çanakkale şimdi de ekoturizme kurban gidiyor

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale kırsalının bir süredir “ekoturizm” projeleriyle talan edildiğini açıkladı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00
Enerji ve maden projelerinden sonra Çanakkale şimdi de ekoturizme kurban gidiyor
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Enerji ve maden projeleriyle yeşil alanları yok edilen kentin özellikle Ayvacık, Bayramiç ve Ezine ilçeleri şimdi de ekoturizm kıskacında. Dernekten yapılan yazılı açıklamada “Ne yazık ki, Çanakkale İl Genel Meclisi’nin bu konudaki temkinliliğini yeniden bir kenara bırakarak, 2024 yılının ocak ve şubat ayları meclis toplantılarında, yerel seçimlere çok az bir zaman kala, yeni ekoturizm projelerine onay verdiğine tanık olduk. CHP-AKP ittifakıyla onaylanan yeni 45 adet sözde ekoturizm projesini kabul etmiyoruz. Bu hatadan dönün” dendi. ‘Ranta ortaklık’ Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl genel meclisinin giderayak bu projeleri onaylamasının arkasında yatan nedenleri anlamak oldukça güç. Halkın vergileri ile maaş alan meclis üyelerinin, yöresini ve halkını koruması gerekirken şirketlerin yararına rant projelerine onay vermesi kabul edilebilir bir durum değil. İktidar partilerinin yaklaşımlarını biliyoruz. Muhalefet partilerine ne demeli? Ranta gelince ortaklık etmekte beis görmemekteler. Çok üzücü ve utanılacak bir tutum, değil mi? Gerekçeleri ‘mevzuat’ olamaz.


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