Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam ruhsat sayısının yüzde 2.3’üne denk geliyor: Yabancı şirketlere 305 ruhsat!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’ın maden ruhsatları ile ilgili soru önergelerine yanıt verdi. Yanıta göre, madencilik faaliyeti için kazılan alanların Türkiye’nin yüzölçümüne oranı yüzde 0.18.

RİSKE GÖRE DENETİM!

Maden ocaklarına verilen ruhsatlar 4 ayrı gruba ayrılıyor. Çok az riskli ruhsatlar 5 yılda, az riskli ruhsatlar 4 yılda, riskli ruhsatlar 2 yılda ve çok riskli ruhsatlar ise yılda bir periyodik olarak denetleniyor.

YABANCILARA 305 RUHSAT

Yanıta göre, yabancı sermayeli şirketlere verilen ruhsat sayısı 305. Bu sayı toplam ruhsat sayısının yüzde 2.3’üne denk geliyor.

Maden mevzuatına göre, bazı madenlerin arama ruhsatı başvurularında “öncelik hakkı” bulunuyor. Maden için ilk başvuruda bulunana öncelik tanınıyor. Maden Yasası’nda “II. Grup (b) bendi ve IV. grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır” hükmü yer alıyor. Bu madenler için ihale zorunluluğu bulunmuyor. 2. grup b bendi kapsamındaki madenler, mermer, traverten, granit gibi madenlerden oluşuyor. 4. grup madenler ise içerisinde linyit, taşkömürü, altın, gümüş, demir, uranyum gibi madenleri barındırıyor.

‘İLK MÜRACAAT’ DAHA FAZLA

Yanıtta, 2018 yılından bu yana “ilk müracaat” ve ihale yoluyla verilen ruhsat sayıları da aktarıldı. Buna göre, 2018 yılında ihale sonucu düzenlenen ruhsat sayısı 208, ilk müracaat yoluyla düzenlenen ruhsat sayısı 2 bin 106, 2019 yılında ihale yoluyla 247, ilk müracaat yoluyla bin 981, 2020’de ihale sonucu 901, ilk müracaat yoluyla bin 861, 2021’de ihale sonucu 347, ilk müracaat yoluyla bin 740, 2022’de ihale sonucu 664, ilk müracaat yoluyla bin 949, 2023’te ihale sonucu 454, ilk müracaat yoluyla bin 569, 2024’te ihale sonucu 523, ilk müracaat yoluyla bin 317, 2025’te ihale sonucu 203, ilk müracaat yoluyla 675, bu yıl nisan itibariyle de ilk müracaat yoluyla 95 ruhsat düzenlendi.