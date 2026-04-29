'Enerjide veriyi yöneten şirketler öne çıkıyor'

ODAŞ, bugün 2’si halka açık olmak üzere toplam 21 bağlı ortaklığı, 10 tesisi ve 1.077 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin çok sektörlü yapısı, sürdürülebilir büyümenin temelini oluştururken, farklı alanlarda yarattığı sinerji ile operasyonel dayanıklılığını güçlendiriyor. Enerji üretiminde öne çıkan yatırımlardan biri olan Çan2 Termik Santrali, yerli linyit kömürüyle çalışan sayılı özel sektör projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan, Avrupa’nın en büyük relokasyon projeleri arasında yer alan santral, ileri teknoloji baca gazı arıtma sistemleriyle çevresel standartlara uyum sağlarken 2025 yılında 1,6 milyon MWh üretim gerçekleştirdi. Özbekistan’da kurulan doğal gaz santrali ise bölgenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayarak ODAŞ’ın uluslararası büyüme vizyonunu güçlendiriyor.



CANER DEMİRAYAK



ODAŞ COO’su Caner Demirayak, şirketin dönüşüm yaklaşımını şöyle özetliyor:



“Artık enerji şirketleri yalnızca üretim yapan yapılar değil; teknolojik dönüşümün taşıyıcısı konumunda. Biz de ODAŞ olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız. Enerji, madencilik ve turizm alanlarında oluşturduğumuz çeşitlilik hem finansal hem de operasyonel verimliliğimizin temelini oluştururken, teknoloji yatırımlarımızı bir maliyet değil, rekabet gücümüzü artıran stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Veri üretmenin ötesine geçerek, bu veriyi anlamlandıran sistemler kurmaya odaklanıyoruz.”



Bu yaklaşım doğrultusunda ODAŞ, bulut tabanlı altyapılar, IoT sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarıyla operasyonlarını uçtan uca dijitalleştiriyor. Daha verimli üretim, daha doğru karar mekanizmaları ve güçlü operasyonel dayanıklılık hedefleniyor. Vodafone ile yürüttüğümüz dijitalleşme projesi kapsamında veri iletişim altyapımız, veri merkezlerimiz ve bulut sistemlerimiz uçtan uca yeniden yapılandırıldı. Bu dönüşüm sayesinde operasyonlarımız farklı lokasyonlarda daha hızlı, güvenli ve kesintisiz yönetilebilir hale geldi. Kurulan altyapı, veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları için güçlü bir temel oluştururken saha operasyonlarında kullanılan yapay zekâ destekli araç takip sistemleri özellikle maden sahalarında verimliliği artırıyor.



Madencilik tarafında ise şirket, stratejik metallerdeki üretimi ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Türkiye’nin tek dikey entegre antimuan trioksit üreticisi konumunda olan ODAŞ, 2016–2025 döneminde toplam 5.000 tonun üzerinde antimuan trioksit üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu alan, özellikle batarya teknolojileri ve savunma sanayi açısından kritik öneme sahip olup, ODAŞ’ın stratejik büyüme alanlarından biridir. Çan2 Termik Santralı’nda ortaya çıkan uçucu kül ve yan ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem çevresel etki azaltılıyor hem de katma değer yaratılıyor. 2020 yılından bu yana gerçekleştirilen ihracatla 14 milyon Caner Demirayak doların üzerinde gelir elde edilmesi, bu yaklaşımın somut çıktılarından biri olarak dikkat çekiyor.



Demirayak, ODAŞ’ın gelecek vizyonunu ise şu sözlerle ifade ediyor: “Yatırımlarımızı yalnızca finansal getiri açısından değil, çevresel ve toplumsal etkisiyle birlikte değerlendiriyoruz. Etki odaklı bir büyüme modelini benimsiyoruz. Önceliğimiz, dijitalleşmeyi tüm iş süreçlerimize yayarak daha şeffaf, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı kurmak. Yapay zekâ ve veri odaklı sistemlerin daha derin entegrasyonu ile hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada enerji dönüşümünün öncü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz.”