Enes Kara cemaat yurdunda yaşamına son vermişti: HKP babası hakkında harekete geçti

14 Ocak 2022 Cuma, 11:36

Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermesinin ardından Enes'in babası Mehmet Kara hakkında harekete geçildi. HKP avukatları, Mehmet Kara hakkında, “İntihara Yönlendirme ve Çocuk Koruma Kanunu’na Aykırılık” suçlarını işlediğini belirterek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, Mehmet Kara hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, Enes Kara’nın kardeşlerinin koruma altına alınması talep edildi.

“ASIL KATİL, MEHMET KARA’DIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğimiz üzere Halkın Kurtuluş Partisi olarak geçtiğimiz gün Enes Kara cinayetini yargıya taşımış ve cinayetin sorumlularından olan İçişleri Bakanı, Nur Cemaati Yurdu Sorumluları, Elazığ Valisi ve Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak suç duyurumuzdan bu yana ortaya çıkan yeni haberlerde ve yeni delillerde gördüğümüz, Halkımızın da bize Twitter ve diğer sosyal medya platformlarından ilettiği üzere asıl katilin Enes Kara’nın babası olan Mehmet Kara olduğunu görmüş olduk ve bu ortaya çıkmış oldu.

"OĞLUNUN CİNAYETİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"



Mehmet Kara; Enes’in istememesine rağmen kendisinin intihar ettiği daha doğrusu cinayete uğradığı cemaat evine gönderiyor ve orada bir kez dahi oğlunun neler yaşadığını, nelerden geçtiğini sormuyor. Tam tersine oğluyla ilgilenmek bir tarafa oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı ilk işte cemaat evini korumak, kollamak oluyor. Cemaat evinin ne kadar iyi olduğundan, hiçbir sorun olmadığından oğlunun ölümüne rağmen bahsedebiliyor. Yani görüldüğü üzere Enes Kara’nın babası olan Mehmet Kara Ortaçağcı gerici zihniyete sahip biridir. Kafası o derece meczuplaşmıştır ki oğlunun ölümünden bile daha önemli görmektedir o gerici cemaat evini. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu duruma sessiz kalamazdık. Çünkü Mehmet Kara sadece cemaat evini savunmakla kalmıyor, aynı zamanda Enes Kara hakkında çıkan haberlere de, bizim geçen gün yaptığımız suç duyurusuna da yayın engeli koydurtmak için savcılığa başvuruyor. Yani oğlunun cinayetini gizlemeye çalışıyor. Burada babadan mı bahsediyoruz yoksa vicdanı, ahlakı, insanlık duyguları alınmış Ortaçağcı gerici meczuptan mı bahsediyoruz. Buna siz karar verin.

“BİZ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak görevimizi yapmaya devam edelim. Mehmet Kara hakkında, “İntihara Yönlendirme ve Çocuk Koruma Kanunu’na Aykırılık” suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Bugün açılmasa da er geç diğer sorumluları gibi babası da yargılanacak ve Enes Kara cinayetinden hüküm giyecektir. Biz buna inanıyoruz. Enes Kara’yı herkes yalnız bıraktı. Babası dahi yalnız bıraktı. Ancak Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz yalnız bırakmayacağız. Bu ülkenin tüm gençlerini korumaya, Ortaçağcı gericiliğe karşı savaşmaya, Laiklik bayrağını en yüksekte tutmaya devam edeceğiz."