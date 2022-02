Enes Kara için 'velet' diyen BBP yöneticisi Akdoğan, Elektrikçiler Odası Başkanı oldu

05 Şubat 2022 Cumartesi, 19:48

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Namık Akdoğan; Elazığ'da kaldığı cemaat yurdunda yaşamına sın veren üniversite öğrencisi Enes Kara'yla ilgili “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız?" demişti.

Akdoğan, tepkiler üzerine; “Ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim, ondan sonrada evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim” açıklamasını yapmıştı.

Dün yapılan Eskişehir Elektrikçiler Odası Genel Kurulu’nda, mevcut oda başkanı Cafer Adıgüzel ve Ahmet Namık Akdoğan yarıştı. 182 oy alan Akdoğan, 66 oy farkla oda başkanlığına seçildi.

KARA, BASKILARDAN VE AİLESİNİN ZORLAMALARINDAN BAHSEDİYORDU

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskılar nedeniyle yaşamına son vermişti. Yayınlanan videoda Kara, cemaat yurdundaki baskılardan ve ailesinin zorlamalarından bahsediyordu.

Kara, söz konusu videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an onların zoruyla cemaat yurdunda kalıyorum kalıyorum. Lisede ve ortaokulda yine böyle medreselere sıkça geliyordum bazı tatillerde yatılı kalıyordum. O zamanlar da istemiyordum ama ailem zorluyordu ve haftada 1-2 gün geliyordum ya da yılda 1-2 hafta yatılı kalıyordum çok da zor değildi bir de en fazla üniversiteye kadar gelirim zaten diye düşünüyordum. Burda vakit namazları zorunlu. Cemaat şeklinde kılıyoruz namazdan sonra ders var vs. 30dk sürüyor yaklaşık her vakit, günlük 1 saat burda olan kitaplardan okuman zorunlu haftanın 3 günü cemaat dersine katılman zorunlu yemekleri yine öğrenciler yapıyor, haftanın 1 günü temizliği yine biz yapıyoruz. Sabah namazıyla uyanıyorum, okula gidiyorum geliyorum, akşam namazı, yemek, okuma, yatsı namazı, cemaat dersi sonra saat 10 zaten ertesi gün tekrar 6.30 gibi tekrar namaza uyanıyorum. Pazartesileri böyle , diğer günler de cemaat dersi yok bir tek 8'de serbest oluyorum,hafta sonu da benzer yine 3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum.

Bu 2 sorunu ayrı ayrı düşününce aslında katlanalamayacak şeyler değil ama bunları birleştirince tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."