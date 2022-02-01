Cemaatçilerden Enes Kara'nın haberini yapan Faik Akgün'e yeni tehdit

01 Şubat 2022 Salı, 16:31

Geçen haftalarda Elazığ'da cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara, yurttaki baskılar nedeniyle yaşamına son vermişti. Kara'nın intiharı Türkiye'nin gündemine otururken intihar haberini ilk ortaya çıkaran Elazığ'ın Günışığı Gazetesi'nden gazeteci Faik Akgün'dü.

Cemaat yurdundan ve ailesinden gördüğü baskısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara’nın intihar haberini yapan Akgün, haberin gündem olmasının ardından haber yayından kalkmış ve görevinden alınmıştı.

TEHDİTLERİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Cemaat ile ilgili haberler yapan gazeteciler, baskı altına alınmaya çalışılırken Faik Akgün ise hala tehditlere maruz bırakıldığını Cumhuriyet'e açıkladı.

Akgün, intihar haberinin ardından Nur Cemaati üyeleri tarafından 'kafası kesilmek' ile tehdit edilmişti. Suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Akgün, "Bir sonuç çıkmadı" dedi.

Geçen gün takip ve ıslıkla tehdit edildiğini dile getiren Akgün, "Her zaman gittiğim lokantaya yemek almak için gittim. Çıkışta Hozat Garajı'nın orada arkamdan ıslık çalındı" dedi.

"GİZLİ GİZLİ İZLEDİĞİMİ FARKETTİM"

Akgün şöyle devam etti:

"Evin alt tarafına doğru yaklaştığımda Çırağan Düğün Sarayı'ndan biraz daha ilerledim. Orada da başında bere benzeri bir takke olan şahsın da apartmanın girişinde durup beni gizli gizli izlediğini farkettim. Telefon görüşmesi yaptıktan sonra o şahsın oradan kaybolduğunu gördüm."

SORUMLULARI İŞARET ETTİ

Suç duyurusu sonuçsuz kalan Akgün, "Başıma gelecek en ufak şeyden malum Nur Cemaati kadar suç duyurusunda bulunmama karşın bu suçluları adaletin önüne çıkartmayan emniyet ve yargı da sorumludur" dedi.