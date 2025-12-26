Enflasyon hesabını eleştirdiği için CHP'li Başarır’a dava açan TÜİK, mahkemede veriler ‘gizli’ dedi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a, enflasyon eleştirileri nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açılan 150 bin liralık tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi. Davada TÜİK, enflasyon hesaplamasında kullanılan bazı fiyat artışlarının “gizli” olduğunu savunurken, mahkeme enflasyon gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir konuda gizlilik gerekçesinin kamu yararıyla bağdaşmadığına hükmetti.

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Ali Mahir Başarır, kararın yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, “Mahkeme, enflasyon gibi halkın cebini yakan bir konuda ‘gizlilik’ olmayacağını ortaya koymuştur. TÜİK’in enflasyonu makyajladığı tescillenmiştir” dedi.

'HALKIN GERÇEĞİ ÖĞRENMESİ İSTENMİYOR'

Başarır şunları söyledi:

“Mahkemenin verdiği karar, bir siyasetçinin değil, halkın bilgi alma hakkının korunmasıdır. Enflasyon, milyonlarca insanın sofrasındaki ekmeği, ödediği kirayı, aldığı maaşı doğrudan etkileyen bir meseledir. Böyle bir konuda ‘gizlilik’ gerekçesiyle veri saklamak, kamu yararıyla bağdaşmaz. TÜİK, mahkemede enflasyon hesabında kullandığı madde fiyatlarını açıklayamıyorsa, eleştirilere dava açarak cevap vermesi kabul edilemez. Bu dava, şahsıma değil, halkın gerçeği öğrenme talebine açılmıştır ve mahkeme de bunu görmüştür. Bizim talebimiz çok nettir: Enflasyon rakamları makyajlanmasın, veriler şeffaf olsun, vatandaş kandırılmasın.”

ELEŞTİRMEK SUÇ OLSUN İSTENİYOR

“Bugün mahkeme çok açık bir gerçeğin altını çizmiştir: Enflasyon gibi milyonlarca yurttaşın hayatını doğrudan etkileyen bir konuda kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyorsa, sorun bunu dile getirenlerde değil, verileri gizleyenlerdedir. TÜİK; mayıs 2022’den bu yana enflasyon sepetindeki maddelerin ortalama fiyatlarını ve maddelerin sepetteki ağırlıklarının ne olduğunu açıklamıyor, gizlidir diyor. Halkın cebini yakan zamların gizli ama bu zamları eleştirmenin suç olmasını istiyor. Mahkeme bu anlayışı reddetmiştir.”

ŞEFFAFLIK OLMADAN GÜVEN OLMAZ

“Bu dava, pazarda filesi boşalan vatandaşa, kirasını ödeyemeyen emekliye, maaşı eriyen işçiye açılmış bir davaydı. Biz şunu söylüyoruz: Enflasyon rakamları talimatla değil, gerçeklerle açıklanır. Veriler gizlenerek ekonomi düzelmez. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Gerçek enflasyon mutfakta, çarşıda, pazardadır. Biz bu gerçeği söylemeye devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 3 Temmuz 2025 tarihinde TBMM’de düzenlediği basın toplantısında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranını eleştirerek, “TÜİK bir oran açıklıyor ve onun açıkladığı oranla emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor. Oysa ENAG’ın oranlarını esas alsaydık, yüzde 26,67 olacaktı. Aradaki farkı TÜİK çaldı. Emeklinin cebinden aldı. TÜİK’in hiçbir önemi yok, yırtıp atın onun verilerini. TÜİK bir insanlık suçu işliyor” ifadelerinde bulundu.

TÜİK, bu sözler nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a 150 bin liralık tazminat davası açtı.

20.11.2025 tarihli ön inceleme duruşmasında TÜİK’e; verilerinde hangi kalemlerin esas alındığı, ne oranda etki ettiği ve kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda beyanda bulunmak üzere bir ay kesin süre verildi.

Davanın bugünkü duruşmasında; bazı verilerin yayınlandığı ancak bazı kalemlerin gizlilik taşıması sebebiyle açıklanmadığı ifade edildi. Hakim enflasyonun belirlenmesinde fiyat artışlarının açıklanmasının ne gibi gizlilik taşıdığını sordu. TÜİK avukatı, gizlilik olduğunu bildirdiğimiz kalemler başka konulardadır, dedi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.