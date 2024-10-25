'Enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle zorlanıyoruz'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:15

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık ederken; Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur katıldı. Toplantıda, birlik üyesi belediyelerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYORUZ

Birlik Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı açıklamada belediyelerin artan ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların taleplerini karşılamakta zorlandığını belirtti. Ülke genelindeki enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarının arttığını ifade eden Aras, belediyelerin gelirlerinde yıllardır iyileştirme yapılmadığını, buna karşın giderlerinin hızla yükseldiğini vurguladı.

SGK BORÇLARI VE VERGİ YÜKLERİ

Başkan Aras, SGK borçları ve vergi yükleri altında ezilen belediyelerin, vatandaşlara hizmet sunmaya devam etmekte güçlük çektiğini belirtti. "Belediyelerin mali durumlarının bozulması, genel ekonomik gelişmelerin sonucudur. Belediyeler SGK borçları ve vergi borçları ile mi uğraşsın, yoksa halkın ihtiyaçlarını mı karşılasın?" diye soran Aras, ilgili bakanlıklara belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Ülkede toplam 900 milyar TL SGK borcu olduğunu kaydeden Aras, belediyelerin SGK'ya olan toplam borcunun 90 milyar TL yani toplam borcun yüzde 10'u olduğunu aktardı.

BİR GECEDE KHK'LAR İLE BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin mali sıkıntılarının çözümü için sadece bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gerektiğini belirtti. Aras, "Bir gecede KHK'lar ile birçok şey değiştirilebiliyor; belediyelerin gelirlerini artırmak da bu kapsamda atla deve değil. Yol yapmak bizim işimiz, ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinden hiç pay almıyoruz. Küçük bir yüzdelik pay bile belediyeler için çok ciddi bir gelir kaynağı olacaktır. Bu tür düzenlemeler, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha da artırmamızı sağlayabilir" dedi.

Özellikle turizmle uğraşan kentlerde belediyelerin üzerindeki mali yükün ağırlaştığını vurgulayan Aras, "Yılda 100 bin liralık geliri olan bir kent, yaz sezonunda turistlerin gelmesiyle birlikte 1 milyon TL’lik harcama yapmak zorunda kalıyor. Bu durum kanalizasyon ve altyapı sistemlerine büyük baskı yaratıyor, ancak belediyelere bu konuda bir iyileştirme sağlanmıyor" şeklinde konuştu. Aras, yalnızca turistlere uygulanacak bir Kent Vergisi ile bu sorunun çözülebileceğine dikkat çekerek, Ankara'da bu konuda lobi çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Genç nüfusun istihdam taleplerine de değinen Başkan Aras, "Belediyelerde iş bulmak için uzun kuyruklar oluşuyor. Üç kişilik bir pozisyon açtığımızda üç bin başvuru alıyoruz. Bu durum, belediyelerin mali yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

HER GÜN CİNAYET...

Artan şiddete dikkat çeken Aras, "Bana bu ülkede ne olmak istemezsin? diye sorsalar; kadın olmak istemem, çocuk olmak isteme ve sokak hayvanı olmak istemem. Toplumsal şiddet en üst seviyeye çıkmış durumda. Her gün bir cinayet, bir suç… Bu bizi toplumsal olarak zedeliyor. Tabi ki bizim de sorumluluğumuz var, hep beraber bu işe sahip çıkmak zorundayız." dedi.

EKREM İMAMOĞLU İLE İNŞALLAH ÇÖZÜME KAVUŞUR

Önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçmiş dönemdeki hizmetleri nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan "teşekkür plaketi" ve "nazarlık" hediyesi aldı. Törende yaptığı konuşmada Batur, yaklaşık 17 yıl boyunca Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, birliğin kurumsal yapıya kavuşması ve belediyelerin sorunlarının hükümet nezdinde dile getirilmesi konusundaki çabalarını vurguladı.

Batur, belediyelerin en önemli sorunlarından birinin "Belediye Gelirleri Yasası" olduğunu belirterek, "15 yıldır bu konuyu gerekli mercilere aktarıyoruz, ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadık. Türkiye Belediyeler Birliği’nin başında da Ekrem İmamoğlu gibi güçlü bir isim var inşallah çözüme kavuşur" dedi.

Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının belediyelere doğrudan yansıdığına dikkat çeken Batur, "Belediyelerimizin mali sıkıntıları devam ederken, sizler bu zorlu şartlar altında başarıyla hizmet veriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLARIN DA SORUMLULUĞU

Görüş ve önerilerin alındığı esnada İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nde İzmir körfezinde yaşanan kirlilik sorununu meclis gündemine taşıdı. Karakülçe, “Körfezle ilgili sıkıntılar yaşanıyor, sanki sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmak zorunda gibi bir algı var. Onun kırılmasıyla ilgili birliğimizin kamuoyu nezdinde Bakanlıkların da sorumluluğu olduğunu hatırlatması noktasına hassasiyet göstermesini belirtmek istedim” dedi.

“BAKANLIKLARIMIZ İNİSİYATİF ALMALI”

Kendi görev yaptığı ilçelerden örnek veren ve Torba İlçesi’nde Turizm Bakanlığının arıtma tesisi yaptığını dile getiren Aras, “Büyükşehir’in bütçesi 5,5 milyar, Muğla’nın her kenti ayrı turizm ilçesi, 6,5 milyon turist şimdiye kadar gelmiş, daha 2 ay var. Düşünün altyapıdaki baskıyı… İlgili Bakanlıkların destek olması gerekiyor. Bodrum’da Torba ilçemizde arıtma tesisi yoktu, görüştük ve Turizm Bakanlığı oraya ciddi bir arıtma tesisi ve kanalizasyon tesisi yaptı. Bakanlık isterse yapabiliyor yani. Bakanlıklarımızın inisiyatif alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aras, “Her tesisinin çıkış sularını Bakanlık denetliyor ve ciddi cezalar da uyguluyor. Çevre Bakanlığında denetim yetkisi. Elbirliği yaparak bu işleri çözmek doğru. Sadece burada, İzmir’de değil problem, turizm kentlerimizin birçoğunda var yetersiz altyapıdan dolayı. Burada devlet gücünü hissetmek gerekiyor. İzmir körfeziyle kalmayacak diğer bölgelerde de bu sıkıntılar yaşanacak. Sanayi tesisleri nedeniyle kimyasal bir kirlilik de var, bu da Sanayi ve Çevre Bakanlığı yetkisinde Büyükşehir yetkisinde değil. Bu işlerde sorumluluğu başkasına atmadan yapmamak lazım, üstümüze düşeni yapmaya hazırız ama kaynak almamız lazım” dedi.