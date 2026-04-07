Enflasyonun acı tablosu: Ölmeden mezar siparişi dönemi başladı!

Türkiye’de son yıllarda etkisini artıran yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, vatandaşın sadece mutfağını ve günlük ihtiyaçlarını değil, en acı gününe dair planlarını da temelinden sarstı. Akaryakıttan hammaddeye kadar her kalemde yaşanan fahiş artışlar, halkın alım gücünü eritirken, ekonomik belirsizlik insanları trajikomik çözüm yollarına itiyor. Geçim derdinin gölgesinde kalan vatandaşlar, artık sadece hayatta kalma mücadelesi vermiyor; "öldüğümde çocuklarıma yük olmayayım" düşüncesiyle, mezar taşını bile bugünün fiyatıyla garantilemeye çalışıyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde uzun yıllardır mezar taşı yapan Mustafa Saltalı, fiyatlardaki artışlar nedeniyle cenazeleri olmayan bazı kişilerin bile mezar taşı siparişi verdiklerini anlattı.

Saltalı yaptığı açıklamada, yıllardır bu mesleği yaptığını söyledi. Kendisinden telefonla fiyat alan kişilerin 2-3 hafta sonra geldiğinde kendisine, "Ben seninle görüşmüştüm, bana 15 bin lira demiştin, şimdi 20 bin lira diyorsun. 2-3 haftada fiyat nasıl değişiyor?" dediklerini belirten Saltalı, "2-3 haftayı bırak, akşam yatıyoruz sabah petrole gidiyoruz 10 lira zam gelmiş. Bunları müşterilere anlatmada çok zorlanıyoruz. Müşterilerin bizi bu konuda anlamalarını rica ediyorum" dedi.

Bazı müşterilerin ise yakınları ölmeden sipariş verdiklerini söyleyen Saltalı, şunları kaydetti:

"'Allah günah yazmasın ustam, peşin ödesem olur mu?' diyor. Ben de 'Olur'diyorum. Fiyat değişmez. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Adam yakını ölmeden mezar siparişi veriyor. Sırf zamlardan korunmak için ölmeden mezar siparişi veriyor.

Özellikle emekliler geliyor. Çok zor yaşayan, geçinen insanlar bunlar. Emekli vatandaşlarımıza kesinlikle indirim var. Şehit yakınlarımıza indirim var. Burada parası azdır çoktur diye böyle bir müşteriyi daha geri göndermişliğim yok, onca yıldır bu işi yaparım. Özellikle yaşlı insanlar gelir zaten benim buraya.

Bir emekli geldi, 'Ben ölmeden mezar paramı versem olur mu?' dedi. Şaka yapıyor sandım. Tuhafıma gitti. Adam daha yaşıyor, yaşarken de mezarının parasını komple vermek istiyor. 'Pahalı, fiyatlar hızla artıyor, ben geçen yıl sormuştum birisine 22 bin lira demişti, yine sordum aynı mezarı bu sefer de 28 bin lira. Ben ölene kadar belki 50-60 bin lira olur, belki çocuklarım yaptıramaz' diyor. Yemin ederim böyle diyor. Zaten maaşları yetmiyor."

Mermeri Afyonkarahisar'dan getirttiğini bildiren Saltalı, akaryakıt zamlarını anımsattı ve "1 yıl önce 18-20 bin liraya Afyon'dan getirdiğim nakliyeye daha yeni 44 bin lira verdim" dedi.