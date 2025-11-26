Engellemelere karşın kadınlar yine sokaklara çıktı: 'Korkma biz kadınız!'

25 Kasım Kadın Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Taksim Tünel’de toplanma çağrısında bulundu. İstanbul Valiliği ise, metro seferlerini kısıtladı.

Karar doğrultusunda, YenikapıHacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonun ise Taksim çıkışları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, trenlerin Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.

Polisler de sabah saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yolları barikat kurarak kapattı. 25 Kasım Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada polisle yapılan görüşmelerin ardından Tünel’de yasaklama olmadığı belirtildi.

Akşam saatlerinde buluşup Tünel’e giden kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz” sloganları attı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLADI

Eylem saatine dakikalar kala Beyoğlu Kaymakamlığı Taksim Tünel’in de yasaklandığını duyurdu. Yasaklamalara karşı meydanı terk etmeyen kadınlar açıklama yaptı. Eylemde katledilen kadınların isimleri okunurken Dilovası’nda iş cinayetinde yaşamını yitiren kadınlar anıldı.

AKP iktidarının aile yılını eleştiren kadınlar, “Aile, ahlak dediniz sömürdünüz, katlettiniz. Erkek şiddetine karşı kadınlar isyanda” dendi. Kadınlar sloganların ardından kısa mesafe için verilen izinle beraber İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptı.

KOTON ADLİYE ÖNÜNDE ANILDI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade için getirildiği ve olağanüstü önlemlerin alındığı 26 Ekim’de, işe giderken adliye yakınında, uzaklaştırma kararı aldırdığı Ali Karakoç tarafından öldürülen Nilay Kotan anıldı.

Kotan’ın babası İsmail Kotan’ın da katıldığı açıklamaya CHP’liler de destek verdi. Açıklamada, “Devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi, kadınların haklarını tam erişim sağlaması ve şiddetin her biçimine karşı kararlı bir mücadele yürütülmesi” için çağrıda bulunuldu.