Engelli depremzedeye maaş şoku

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemallettin Gürsoy, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada deprem bölgesinden zorunlu olarak göç eden engelli yurttaşların, ikametgâh değişikliği nedeniyle engelli maaşlarının kesildiğini ifade etti.

Gürsoy, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli yurttaşların mağduriyet yaşamayacağını ifade etmişti. Bize yansıyan bilgilere göre adres değişikliğinden çoğu kişinin maaşı kesildi” ifadelerini kullandı.



