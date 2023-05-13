Engelli depremzedeye maaş şoku

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 3 milyon yurttaş olumsuz etkilenirken bu durumun engelli yurttaşlar üzerindeki etkisi daha da yıkıcı oldu. Deprem bölgesindeki engelli yurttaşların devletten aldıkları engelli maaşlarının kesildiği iddia edildi.

Bayram Kafatutar
Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00
Engelli depremzedeye maaş şoku
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Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemallettin Gürsoy, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada deprem bölgesinden zorunlu olarak göç eden engelli yurttaşların, ikametgâh değişikliği nedeniyle engelli maaşlarının kesildiğini ifade etti.

Gürsoy, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli yurttaşların mağduriyet yaşamayacağını ifade etmişti. Bize yansıyan bilgilere göre adres değişikliğinden çoğu kişinin maaşı kesildi” ifadelerini kullandı. 



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