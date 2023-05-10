Depremzedeler için anlamlı organizasyon! “TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı” Mersin’de oynandı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 21:27

Güncelleme: 10.05.2023 - 21:27

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu, 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Binlerce futbolsever, futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 18.00'da başlayan anlamlı karşılaşmanın biletlerinden ücret alınmazken, stada gelen her seyirci için TFF depremzedelere 50 TL bağış yapacak.

Düzenlenen yardım organizasyonunda teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Montella (Adana Demirspor), FIFA kokartlı eski hakem olarak Cüneyt Çakır, eski futbolculardan Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Ibrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanat dünyasından Alişan ve Ferhat Göçer yer aldı.

Maç sonunda şarkıcı Alişan kısa bir konser verirken, Bakan Nebati ve Başkan Büyükekşi 2 takım oyuncularına da madalya ve kupa verdi.

Cüneyt Çakır

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor inşallah önümüzdeki yıl burada çok güzel bir sezon geçirir. Biz özellikle Erdemli'de Hatayspor için bir yerde yapıyoruz. İnşallah oraya bir antrenman sahası içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de bütün herkesin ilk günden beri yanlarında olduğunu belirterek, "Buradaki çocuklarımızı mutlu etmek için buradayız. İnşallah seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz. Bugün için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.