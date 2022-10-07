Engelli hayvanlara yeni yuva

07 Ekim 2022 Cuma, 06:05

Konak Belediyesi, sokakta yaşayan engelli kedilere güvenli bir yaşam ve bakım olanağı sağlamak için inşa ettiği Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete açtı. Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Sokakta yaşayan canlar bizim olmazsa olmazımız. Yerel yöneticiler onların yaşaması için uygun ortam hazırlamalıdır. Biz de bu anlayışla çalışıyoruz” dedi.

“CAN DOSTLARIMIZIN MUTLU OLDUĞU BİR KONAK”

Merkezin kuruluş öyküsünün Türkiye Belediyeler Birliği’nin açtığı yarışmayla başladığını hatırlatan Batur, “Mimar arkadaşımız Damla Başkan’ın bize getirdiği projeyi arkadaşlarımızla tartıştık. Gerçekten heyecan vericiydi ve Türkiye’de ilkti. Yarışmaya katıldık. Konak Belediyesi girdiği her yarışmadan muhakkak ödül alarak çıkar. Bu geleneği bozmadık ve 11 belediye arasına girerek 500 bin liralık bir hibe aldık. Üstüne biz de kattık. Ve neticede Türkiye’de ilk olan gurur duyduğumuz projemizi hayata geçirdik. Hedefimiz önce insan, sonra sokaktaki can dostlarımızın mutlu olduğu bir Konak. Onların sessiz haykırışlarını duyabilen bir belediye olmaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle hayvansever derneklerimizle ortak çalışmalar yapmak bizim için çok önemli” dedi.