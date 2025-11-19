Engelli kızını öldüren baba intihar etti

Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre işçi emeklisi Hüseyin Sayılır (63), henüz bilinmeyen bir nedenle, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olan kızı Feride Sayılır'ı (30) pompalı tüfekle başından vurduktan sonra silahı kendisine doğrultarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba ile kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaklaşık üç yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Hüseyin Sayılır'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve engelli kızının geleceğine dair endişe taşıdığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.