Engelli olmayanlara yapılan 11,6 milyar TL'lik usulsüz ödeme Meclis gündeminde
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın engelli olmayan yüzbinlerce kişiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son 3 yılda yapılan 11.6 milyar TL’lik usulsüz ödemenin araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis Araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın vermiş olduğu Meclis Araştırma önergesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ortaya çıkan usulsüzlüğün araştırılarak kamu zararının boyutlarının tespitini ve sorumluların ortaya çıkarılmasını amaçlıyordu.
Meclis’te görüşülen Meclis Araştırma önergesinin gerekçesini açıklayan Kasap, “2018 ve 2019 yıllarında Sayıştay’ın da tespit ettiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Fatma Betül Sayan Kaya ile Zehra Zümrüt Selçuk dönemlerinde engelli olmayan tam 442 bin 309 kişiye toplam 6.9 milyar lira usulsüz ödemede bulunuldu. 2020 yılında da bu usulsüz ödemelere devam edildiğini bizzat Sayıştay söylüyor. Kamu zararı son 3 yılda yaklaşık 11.6 milyar TL’ye ulaştı. Garip-gurebanın, tüyü bitmemiş yetimin ve gerçekten engelli olan ama engelli maaşı alamayan binlerce insanın hakkı gasp ediliyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor” diye konuştu.
Meclis kürsüsünden AKP ve MHP milletvekillerine seslenen Kasap, Hazreti Muhammed’in sözünü hatırlatarak, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu söz size neyi hatırlatıyor? Aile Bakanlığının bu usulsüzlüğüne göz mü yumacaksınız? Gerçek engelli vatandaşlarımızın hakkını korumak için bu Meclis Araştırma önergesine kabul oyu verin, yapılan haksızlığa, usulsüzlüğe bir itirazınız olsun” dedi.
Yapılan oylama sonucunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ortaya çıkan usulsüzlüğün araştırılması amacıyla verilen Meclis Araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kasap, yaptığı değerlendirmede, “Dibine kadar yolsuzluğa batmış, usulsüzlükte sınır tanımayan Cumhur ittifakı oylamada tutunduğu tavırla kamunun zarara uğratılmasına göz yummuş, milletin yanında değil karşısında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.
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